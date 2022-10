Règlement de la police avec le grand-père Heiltsuk pour financer un nouveau programme pour les jeunes femmes à risque – Kelowna Capital News

Tori-Anne Tweedie n’avait que 12 ans lorsqu’elle et son grand-père ont été arrêtés à tort et menottés au milieu d’une rue animée de Vancouver en décembre 2019.

Tweedie et son grand-père Maxwell Johnson étaient venus de leur domicile de Bella Bella pour ouvrir son propre compte bancaire lorsque des employés ont appelé le 911, citant à tort de fausses cartes de statut autochtone. Lorsque la police est arrivée, ils ont menotté les deux hommes en utilisant “une force inutile”, selon une décision disciplinaire ultérieure.

Selon Mary Brown, coordonnatrice du programme de justice réparatrice de la nation Heiltsuk à Bella Bella, cet incident pourrait facilement envoyer une personne sur la mauvaise voie.

“Pouvez-vous imaginer, une jeune fille de 12 ans, allant en ville et pensant que c’est une merveilleuse prochaine étape d’indépendance dans sa vie, et tout d’un coup bam, tout cela est dépouillé de vous et vous êtes dans territoire inconnu et vous ne savez pas ce qui vous attend.

En effet, lorsque le règlement d’une plainte en matière de droits de la personne entre Johnson et la commission de police de Vancouver a été annoncé en septembre, Tweedie, 15 ans, a déclaré qu’elle restait traumatisée par l’incident.

« Depuis que nous sommes enfants, nous comprenons que les gens nous traitent différemment à cause de notre apparence. Ce sentiment d’être importun peut rester avec nous toute notre vie.

Le traumatisme durable est l’une des raisons pour lesquelles une partie du règlement exige que la Commission de police de Vancouver contribue 100 000 $ à un programme de justice réparatrice pour les jeunes femmes à risque.

Le traumatisme subi par Tweedie n’a pas entraîné de démêlés avec la loi, mais Brown a déclaré que pour d’autres jeunes femmes de la communauté, c’est possible.

“Nos dirigeants et nos aînés de la communauté disent que lorsqu’une personne a des ennuis, un traumatisme lui a été imposé à un moment donné de sa vie.”

Brown dirige le ministère de la justice réparatrice Heiltsuk Gvi’las depuis 2000 et affirme qu’à cette époque, Bella Bella est passée de l’un des taux de criminalité par habitant les plus élevés en Colombie-Britannique à l’un des plus bas. Le département se concentre sur la reconnexion des personnes avec leur culture et leur donne un sentiment d’appartenance, d’identité et de but. Cela exige également que la personne fasse amende honorable avec la personne à qui elle a fait du mal.

« Si vous regardez le fondement des lois Heiltsuk Gvi’las, il s’agit avant tout d’être responsable. Être responsable de vos actions et être suffisamment responsable pour accepter cela », a déclaré Brown.

“Ce n’est peut-être pas du jour au lendemain, cela peut prendre un certain temps, mais si vous leur donnez l’opportunité de changer et les outils pour pouvoir le faire, oui, vous pouvez trouver des choses incroyables chez les personnes en difficulté.”

Brown a déclaré que le département avait depuis longtemps un programme spécifiquement pour les jeunes hommes, mais qu’elle n’avait pas été en mesure d’obtenir les ressources et le financement d’un programme pour les jeunes femmes jusqu’à présent. Elle a dit qu’elle connaît au moins 14 jeunes femmes de la communauté qui bénéficieront du programme lorsqu’il sera lancé. Ils obtiendront de l’aide sur les compétences professionnelles et de vie, l’obtention de leur diplôme d’études secondaires et la création d’un plan de mieux-être.

Brown a déclaré qu’elle espère que le nouveau programme sera prêt d’ici la mi-novembre.

Bella Bella