Règlement conclu dans le procès Fox contre Dominion

Justin Nelson, l’avocat principal de Dominion, apparaît sur CNN. (CNN)

Dominion Voting Systems avait deux objectifs dans son affaire de diffamation contre Fox News : la responsabilité et « essayer de rendre Dominion entier », a déclaré Justin Nelson, l’avocat principal de la société de technologie électorale.

Les deux ont été accomplis dans ce règlement, a-t-il déclaré mardi à CNN.

Le paiement de plus de 787 millions de dollars par Fox News à Dominion et la déclaration du réseau reconnaissant que sa couverture des élections de 2020 était fausse étaient « un message fort de responsabilité » et une victoire importante pour les employés de l’entreprise de son client.

« C’est vraiment la première fois que quelqu’un paie le prix pour avoir raconté les mensonges des élections de 2020 et nous en sommes très fiers », a-t-il déclaré.

Bien que l’accord ne stipule pas que les présentateurs de Fox doivent reconnaître les mensonges diffusés à l’antenne, Nelson a déclaré qu’il s’agissait d’un résultat conséquent pour la chaîne.

Les textes et les courriels qui ont émergé au cours du processus contentieux en provenance du réseau Fox ont été précieux, a-t-il déclaré. « Et ce qui a été démontré aujourd’hui, c’est qu’il faut payer le prix si l’on ment. »

Des documents judiciaires antérieurs ont révélé des messages montrant que les stars les plus en vue et les plus hauts dirigeants de Fox News avaient ridiculisé en privé les allégations de fraude électorale lors des élections de 2020, bien que la chaîne de droite ait autorisé la promotion de mensonges sur la campagne présidentielle à l’antenne.

« C’est une grande partie de ce que nous enseignons à nos enfants, c’est-à-dire que la vérité compte effectivement, et que si vous mentez, cela finira par avoir des conséquences », a déclaré Nelson.

Il a déclaré que l’accord avec Fox envoie un « message fort » aux autres médias de droite dans lesquels Dominion a des litiges juridiques en cours.