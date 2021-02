Règlement conclu dans le cadre d’une poursuite accusant James Franco d’inconduite sexuelle

Deux anciens étudiants qui ont déposé une plainte en 2019 accusant l’acteur et cinéaste James Franco de les avoir soumis à des auditions d’exploitation sexuelle et à des tournages de films dans une école de théâtre et de cinéma qu’il a fondée ont accepté d’abandonner leurs réclamations contre lui dans le cadre d’un règlement conclu plus tôt. ce mois-ci.

Un rapport de situation conjoint déposé à la Cour supérieure de Los Angeles le 11 février a déclaré que les deux femmes qui avaient intenté la poursuite, Sarah Tither-Kaplan et Toni Gaal, avaient accepté d’abandonner leurs réclamations individuelles contre M. Franco.Les conditions du règlement étaient non communiqué.

Les détails du dépôt du 11 février étaient rapporté samedi par l’Associated Press. Dimanche, les avocats des plaignants ont confirmé le règlement, qui, selon eux, serait officialisé dans un dossier judiciaire à une date ultérieure. Ils n’ont pas fourni plus de détails.

Mme Tither-Kaplan et Mme Gaal ont déclaré dans un dossier de 2019 que M. Franco les avait intimidés à exécuter des scènes de sexe gratuites tout en leur refusant la protection des cavaliers de nudité lorsqu’ils étaient étudiants dans une classe de maître sur des scènes de sexe dans son école, Studio 4, qui a fonctionné de 2014 à 2017 et avait des succursales à Los Angeles et à New York.