Règlement conclu dans le 3e procès contre un policier de Joliet, ville – Shaw Local

Un règlement a été conclu dans le procès pour force excessive d’une femme contre un policier de Joliet, un «policier anonyme» et la ville de Joliet environ trois mois après le dépôt de l’affaire.

Le procès de la plaignante Amanda Brown, 26 ans, de Calumet City, a été déposé le 27 mai dans le comté de Will contre l’officier de police de Joliet Nicholas Crowley, un autre officier qui n’a pas été nommé dans la plainte et la ville.

Brown a allégué dans son procès que le 1er juin 2020, Crowley l’a brutalisée, l’a poussée au sol, puis lui a donné une contravention pour ne pas avoir obéi à un panneau d’arrêt.

Les procureurs de la ville de Hervas, Condon et Bersani ont pu faire en sorte que l’affaire soit renvoyée devant un tribunal fédéral parce que les réclamations dans le procès de Brown invoquaient des violations fédérales présumées.

David Mathues, l’un de ces avocats, a informé un juge fédéral dans un dossier déposé le 18 août que les deux parties avaient été “engagées dans des négociations sérieuses et étaient parvenues à un règlement dans cette affaire”.

Mathues a demandé une prolongation de 45 jours, qui a été accordée, pour permettre le paiement des fonds de règlement à Brown et pour déposer un rejet de l’affaire.

Mercredi, Mathues a refusé de fournir le montant du règlement. Il a dit que la seule chose qu’il pouvait dire était que la ville avait conclu le règlement pour des raisons économiques compte tenu du coût des poursuites judiciaires.

“C’était la meilleure décision financière pour la ville et ses contribuables”, a déclaré Mathues.

L’avocat de Brown, Anthony Tomkiewicz, du Cabinets d’avocats de Tedone et Morton, a refusé de divulguer le montant du règlement ou de fournir plus de détails sur l’affaire. Il a déclaré que son entreprise prévoyait de publier une déclaration sur le règlement à l’avenir.

sergent. Dwayne English, porte-parole du département de police de Joliet, a déclaré que le département n’était pas en mesure de commenter les éléments du litige en cours.

Le procès contre Crowley est son troisième depuis 2018.

En 2018, Christopher Simenson a poursuivi Crowley et la ville de Joliet devant un tribunal fédéral pour des allégations selon lesquelles Crowley l’aurait blessé lors d’une arrestation en 2016.

Après un procès l’année dernière, un jury fédéral a statué en faveur de Simenson et lui a accordé environ 7 770 $ en dommages-intérêts compensatoires.

Toujours en 2018, Milbert Waters a déposé une plainte fédérale contre Crowley, l’officier Arthur Arellano et la ville de Joliet. Le procès de Waters a affirmé que Crowley et Arrellano l’avaient arrêté en 2016, sans cause probable ni justification légale.

Arellano a été démis de ses fonctions d’accusé dans l’affaire le 3 août, laissant Crowley et la ville comme accusés restants dans le procès de Waters.

Dans un rapport de situation conjoint publié mercredi, les deux parties dans l’affaire Waters ont demandé que l’affaire soit renvoyée à un autre juge fédéral pour une conférence de règlement.