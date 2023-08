Règle du Coccinelle bleue et de Barbie

Que se passe-t-il lorsque les salles de cinéma réduire considérablement le prix des billets pour une journée seulement ? Apparemment, les gens s’y rendent en masse.

Dimanche dernier, c’était Journée nationale du cinéma, un événement au cours duquel des milliers de salles de cinéma à travers les États-Unis ne facturaient que 4 $ pour n’importe quel film, quel que soit son format, pendant une journée seulement. C’est le deuxième année de l’événement (même si l’année dernière, les billets coûtaient 3 $) et, selon les rapports, ce fut une fois de plus un franc succès. L’événement de cette année a attiré 8,5 millions de cinéphiles dans les salles, soit une légère hausse par rapport aux 8,1 millions de 2022. . Cela signifie bien sûr que plus d’argent a été gagné cette année (34 millions de dollars contre 24 millions de dollars), mais cela est en grande partie dû au fait que les billets étaient plus chers.

Les deux films qui ont connu la plus forte progression d’audience entre samedi et dimanche sont les films d’action à caractère familial. Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem et Coléoptère bleu. Chaos mutant a connu une augmentation de 37% de la fréquentation tandis Scarabée a connu une augmentation de 32%. Ceux-ci ont été suivis par la comédie classée R Animaux errantsavec une augmentation de 25%.

Cependant, ces films sont tous tombés derrière le film le plus rentable de la journée, Barbie. Il n’a connu qu’une augmentation de 6 % du samedi au dimanche, mais il a rapporté le plus d’argent, car il a attiré du public tout le week-end. Il a rapporté 5,7 millions de dollars au cours de la journée, suivi de Le coléoptère bleu 5,5 millions de dollars, Gran Turismo 4,7 millions de dollars, Le chaos mutant 3,3 millions de dollars et Oppenheimer 2,2 millions de dollars. (Barbie mais j’ai gagné tout le week-end au total Gran Turismo a tenté de revendiquer le titre en prenant en compte les aperçus des semaines précédentes.)

Oh, et si vous vous demandez : « Est-ce que 8,5 millions de personnes, c’est beaucoup pour un dimanche ? Eh bien, par rapport au dimanche précédent, sans réduction, c’est 16 % de plus. Alors oui, mais peut-être pas autant qu’on pourrait le penser.

En fin de compte, quel est le point à retenir ici ? Eh bien, tout le monde aime les bonnes affaires. Cela devrait être évident. Mais aussi le fait que des films familiaux comme Coléoptère bleu et chaos mutant a vu la plus forte augmentation du samedi au dimanche suggère certainement que les familles veulent venir au cinéma, mais peut je le trouve généralement trop cher.

