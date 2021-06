Règle de six pour RESTER alors que Boris Johnson freine à la fin du verrouillage

Les BRITS ne pourront toujours se réunir que par groupes de six à l’intérieur après que Boris Johnson a claqué les freins à la fin du verrouillage ce soir.

Le Premier ministre a annoncé que des mesures de distanciation sociale limitant le nombre de personnes pouvant se réunir devraient rester en vigueur en Angleterre jusqu’au 19 juillet.

Les limites des rassemblements sociaux resteront encore un mois Crédit : Alamy

Cela signifie que la règle de six restera. Il limite les événements à l’intérieur à six personnes de jusqu’à six ménages, ou deux ménages de n’importe quelle taille.

La limite légale de 30 participants aux rassemblements en plein air restera également en vigueur dans le nouveau délai.

Les enfants de tout âge sont inclus dans l’effectif, mais les aidants professionnels ne le sont pas, tandis que les bulles de soutien ne comptent que pour un seul ménage.

La police peut sévir contre ceux qui bafouent les règles, notamment en infligeant des amendes pouvant aller jusqu’à 6 400 £ pour les récidivistes.

Les agents frappent généralement les contrevenants pour la première fois avec un avis de pénalité fixe de 200 £, qui s’élève à 800 £ pour ceux qui assistent à des fêtes à la maison.

Les organisateurs d’événements illégaux, mettant en vedette plus de 30 personnes à l’intérieur ou 50 à l’extérieur, seront passibles d’une amende de 10 000 £.

Mais dans un léger assouplissement des règles, il n’y aura plus de plafond fixe sur le nombre d’invités pouvant assister aux mariages.

Au lieu de cela, les sites devront déterminer combien de personnes ils peuvent accueillir tout en maintenant une distance sociale.

Le changement aligne les cérémonies de mariage sur les funérailles, pour lesquelles il n’y a déjà pas de plafond.

Mais d’autres parties traditionnelles de la journée de candidature des couples, comme la musique live et la danse, sont toujours interdites et les masques faciaux restent obligatoires.

Cela survient après que le Premier ministre a annoncé un retard de quatre semaines avant la Journée de la liberté en raison de la propagation rapide de la variante indienne.

Lors d’une conférence de presse n ° 10, Boris Johnson a déclaré que le temps supplémentaire serait utilisé pour faire doubler 10 millions de Britanniques supplémentaires.

Jusqu’à six personnes peuvent se réunir à l’intérieur selon les règles actuelles Crédit : PA

Boris Johnson a déclaré qu’il fallait plus de temps pour maîtriser la variante indienne Crédit : Reuters

Cela porterait le nombre total de la population bénéficiant de la protection maximale à un énorme 75 %.

C’est nécessaire car les nouvelles infections sont passées de 12 000 à 42 000 par semaine en raison de la variante indienne hautement transmissible.

Le scientifique de haut niveau du gouvernement, Sir Mark Walport, a averti ce matin que « nous sommes malheureusement en proie aux premiers stades d’une troisième vague de virus ».

Il a déclaré: « Plus de 90% des nouvelles infections au Royaume-Uni sont de cette variante, et elle augmente dans la plupart des régions du pays, mais pas toutes.

« La bonne nouvelle, c’est que nous aurions de vrais ennuis sans l’énorme succès du programme de vaccination.

« Nous commençons à voir le nombre d’hôpitaux augmenter, mais heureusement sans rien de comparable à l’intensité que nous avons vue auparavant. »

Il y aura une « clause de pause » de deux semaines dans le délai, le Premier ministre examinant les dernières données sur la pandémie le 5 juillet.

S’il trouve des preuves que la nouvelle augmentation du nombre de cas ne se traduit pas par davantage d’hospitalisations, il pourrait alors accélérer à nouveau la feuille de route.

Mais certains initiés n ° 10 craignent que la situation ne soit sombre et admettent qu’ils pourraient même être contraints de retarder la fin du verrouillage de plus de quatre semaines.

Le ministre de la Santé, Ed Argar, a déclaré qu’il était « bien sûr possible » que la fin des restrictions de verrouillage soit encore retardée.

Et il y a des craintes que le «Jour de la liberté» ne soit même retardé jusqu’en août après que Dominic Raab ait refusé de l’exclure comme option.

Le ministre des Affaires étrangères a averti qu’il ne pouvait pas fournir de « garantie absolue » que les restrictions seront définitivement levées le 19 juillet.

Interrogé sur cette possibilité, M. Argar a déclaré aujourd’hui: « S’il devait y avoir un retard bien sûr, c’est possible.

« Mais moi, le Premier ministre et le secrétaire à la Santé voulons voir les restrictions supprimées dès qu’il est possible de le faire en toute sécurité, et tout délai aussi court que possible.

« Nous devons reconnaître que la vaccination est la clé. Cette maladie deviendra endémique et nous devons apprendre à vivre avec.

« Nous n’arriverons pas à un Covid zéro. La vaccination est le moyen d’arriver au point où nous pouvons vivre avec cette maladie. »