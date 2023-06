Règle de 40, taille de position maximale, objectifs de prix ? Nous expliquons

Vous avez peut-être remarqué notre nouvelle fonctionnalité hebdomadaire d’éducation Mailbag, où nous répondons aux questions des abonnés dans le cadre de notre engagement à démystifier le jargon et les concepts de trading de Wall Street pour vous aider à devenir un investisseur meilleur et plus informé. Voici notre e-mail Mailbag : [email protected] – vous pouvez donc envoyer vos questions directement à Jim Cramer et à son équipe d’analystes. Assurez-vous de lire notre dépêche hebdomadaire Mailbag pour voir si votre question est l’une de celles choisies. Cette semaine, nous abordons trois questions de nos membres. Question 1 : J’apprécie vraiment l’apprentissage qui est partagé pour faire de moi un meilleur investisseur. Pouvez-vous partager à nouveau la règle de 40 et quand l’utiliser ? Bien à vous. — Diane A. La règle de 40 est un moyen simple et rapide de déterminer si une entreprise équilibre de manière appropriée la croissance et la rentabilité. Si le taux de croissance des revenus et la marge bénéficiaire d’une entreprise s’élèvent à 40 ou plus, vous avez un gagnant. Cela indique que la direction équilibre de manière adéquate la croissance et la rentabilité. Si la somme est inférieure à 40, le compromis entre croissance et rentabilité est insuffisant et le titre doit être évité car la direction ne génère pas suffisamment de croissance pour justifier le manque de rentabilité, ou suffisamment de bénéfices pour justifier le manque de croissance. La croissance des revenus est assez simple – vous utilisez simplement le taux de croissance annuel des revenus de l’entreprise, mais les marges bénéficiaires peuvent être sujettes à interprétation. Nous aimons utiliser la marge EBITDA comme mesure de profit de choix. Certains analystes et investisseurs adoptent une approche encore plus conservatrice et utilisent le bénéfice d’exploitation ou la marge EBIT, ou la marge de flux de trésorerie disponible. (EBITDA signifie bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.) Une entreprise peut croître de 50 % avec une marge bénéficiaire de moins 10 %, ou de 30 % avec une marge bénéficiaire de 10 %. Tant qu’il totalise 40%, l’entreprise est jugée digne en vertu de cette règle. Généralement, cette méthode est réservée aux petites entreprises à croissance rapide qui n’ont pas de bénéfices, alors que des modèles d’évaluation plus traditionnels basés sur les bénéfices ou l’EBITDA sont utilisés pour les entreprises rentables. Pourtant, les investisseurs peuvent utiliser la règle de 40 pour toute entreprise où la croissance des revenus est au cœur de la thèse d’investissement. Question 2 : Comment déterminez-vous la taille d’une action particulière dans le portefeuille ? Y a-t-il une limite absolue (telle que 5 %) que vous placez sur une seule action du portefeuille ? Merci pour tout ce que vous faites pour nous, les joueurs à domicile. — Chris K. Il n’y a pas de règle absolue. Pour l’Investing Club, nous avons tendance à considérer 5 % comme notre plafond de taille de position. Cependant, si une action commence à dépasser ce niveau en raison de l’appréciation des prix, nous pouvons lui permettre de courir un peu avant de prendre des bénéfices. Il est déjà assez difficile de surperformer le marché, et encore plus si vous continuez à réduire les gagnants lorsqu’ils se rallient. Nous ne voulons pas qu’une action en particulier ait une trop grande influence sur la performance globale. Par exemple, en avril 2022, nous avons réduit les actions du Club stock Apple (AAPL) malgré notre propre mantra, ne l’échangez pas. C’est parce que le nom était passé à environ 6,75 % du portefeuille. Notre vente à l’époque l’a ramené à environ 5 %. Certains investisseurs ont une limite plus élevée et c’est très bien. Sachez simplement que vous êtes susceptible de connaître plus de volatilité dans votre portefeuille. Cette règle des 5% est également en contradiction avec notre point de vue selon lequel les joueurs à domicile ne devraient vraiment pas posséder plus de 10 à 15 noms. Notre règle d’or est une heure de devoirs par semaine par stock. Jim épouse toujours « l’achat et les devoirs ». Par conséquent, posséder plus de 10 à 15 noms peut rendre difficile le suivi des devoirs pour ceux qui ont un travail régulier en dehors de la surveillance des actions. La fiducie peut détenir plus de 30 actions à tout moment. temps, mais cela est soutenu par les recherches inlassables de Jim Cramer, deux analystes et une équipe de journalistes et de rédacteurs dédiés. Si vous ne possédez que 10 noms, la limite de taille de position augmente jusqu’à 10% pour rester entièrement investi (moins si vous conservez de l’argent ). Comme le savent les membres de longue date, nous conseillons que les premiers 10 000 $ investis soient investis dans un fonds indiciel diversifié tel que celui lié au S & P 500. Cela vous assurera de profiter des avantages de la diversification dès le début. portefeuille se développe, vous pouvez toujours utiliser ce véhicule comme un moyen de faire travailler plus d’argent tout en maintenant les positions d’actions individuelles à un niveau confortable. Par exemple, vous pouvez détenir 10 actions à 5 % chacune, conserver 10 % en espèces et allouer l’autre 40 % au fonds indiciel (qui à son tour diviserait ces 40 % entre des centaines de noms). Ce ne sont que quelques exemples, mais ce ne sont pas les seules façons de penser à la taille de vos positions. La combinaison appropriée dépendra du temps que vous pouvez consacrer à la recherche hebdomadaire, de votre tolérance au risque et, finalement, de tout ce qui vous permet de dormir la nuit. Question 3. Vous avez un objectif de cours indiqué pour chaque action. Cet objectif de prix est-il le prix auquel vous allez vendre l’action lorsqu’elle y parviendra ou s’agit-il simplement de l’objectif de prix que d’autres ont pour l’action ? Merci. — Steve S. Un objectif de prix représente ce que nous pensons être une juste valeur pour l’entreprise en question. Que nous choisissions de vendre une action lorsqu’elle atteint notre objectif dépend en grande partie de comment et pourquoi elle y est arrivée. Par exemple, si notre objectif de cours est basé sur une projection de bénéfices et un multiple de valorisation et que ces objectifs sont atteints, nous pouvons choisir de sortir ou de comptabiliser des bénéfices, car cela nous indiquerait que les actions se négocient désormais à leur juste valeur. N’oubliez pas que nous voulons acheter des actions sous-évaluées et vendre des actions surévaluées. Il est possible que les actions atteignent notre objectif et restent sous-évaluées. Par exemple, si les projections de bénéfices sont révisées à la hausse, l’action peut monter et rester bon marché sur la base des projections de bénéfices à terme. Le nom du club Nvidia (NVDA) – l’autre propriétaire de Jim, ne l’échange pas d’actions – a récemment bondi et est en fait devenu moins cher grâce à l’ampleur des révisions à la hausse des bénéfices. Dans ce cas, nous pouvons réviser notre cible sans rien vendre en pensant que les actions restent sous-évaluées et peuvent encore monter. Étant donné que nous basons généralement nos objectifs sur une estimation des bénéfices à terme, nous avons tendance à réviser notre objectif lorsque de nouvelles informations relatives à ces estimations à terme sont publiées, telles qu’une présentation lors d’une journée aux investisseurs ou une publication des résultats. En fin de compte, un objectif de prix est simplement le résultat final de nombreuses entrées. Une analyse de l’industrie, du paysage concurrentiel, de l’environnement opérationnel et du contexte macroéconomique entrera dans l’élaboration d’une projection des bénéfices. Dans le même temps, une vue sur la croissance et l’étude des valorisations passées et des multiples de pairs aideront à développer un multiple approprié. Le produit de ces deux éléments, la projection des bénéfices et le multiple cible, déterminera le prix cible. Pour cette raison, il est important de ne pas trop se focaliser sur les objectifs de cours lorsqu’il s’agit de déterminer si l’action est un achat ou une vente et de réfléchir davantage aux fondamentaux sous-jacents. Les fondamentaux déterminent l’objectif de cours, et non l’inverse. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. 