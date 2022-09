Régions du Canada les plus susceptibles d’être inondées

Alors que le sud du Pakistan est aux prises avec des inondations meurtrières le long du fleuve Indus, les habitants d’un autre pays avec une longue histoire d’inondations peuvent se demander si cela pourrait se produire ici.

Avec trois côtes, près de 900 000 lacs et plus de 8 500 rivières, les inondations importantes font partie du passé et de l’avenir du Canada.

Selon Sécurité publique Canada, ce sont également les catastrophes naturelles les plus coûteuses et les plus courantes au Canada, affectant des centaines de milliers de Canadiens.

“Il y a des zones urbaines à travers le pays qui sont toutes confrontées aux inondations”, a déclaré Jennifer Drake, professeure à l’Université Carleton, à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique vendredi. “Mais les causes des inondations peuvent varier selon le climat et la région.”

Voici les types de régions au Canada les plus susceptibles de subir des inondations.



DELTAS FLUVIAUX

Alors que de nombreuses personnes associent le mot « delta » au fleuve Mississippi, John Richardson, qui enseigne au département des sciences de la conservation des forêts de l’Université de la Colombie-Britannique, affirme que le Canada compte de nombreux deltas et qu’ils sont généralement sujets aux inondations.

Selon Richardson, les deltas fluviaux se forment là où le débit d’une rivière ralentit lorsqu’il atteint le plan d’eau dans lequel il se déverse, provoquant l’étalement de ce débit sur une plus grande surface et le dépôt de sédiments qui finissent par devenir une masse continentale.

«Beaucoup d’endroits au Canada où nous voyons de grandes inondations se trouvent en grande partie dans ces zones de type delta», a déclaré Richardson à CTVNews.ca lors d’une entrevue téléphonique vendredi. « Ce qui est important, c’est de penser que les deltas fluviaux ne se contentent pas de se jeter dans l’océan. Deltas fluviaux également dans d’autres rivières, dans des lacs et des zones humides.

Les deltas sont particulièrement sujets aux inondations lorsque les niveaux d’eau augmentent, que ce soit dans la rivière ou dans le plan d’eau dans lequel elle se jette. Cette inondation, a-t-il dit, a causé des problèmes aux communautés situées dans les deltas canadiens, comme celles situées le long du delta du Fraser en Colombie-Britannique.



PLAINES INONDABLES

Les zones plates et peu profondes adjacentes aux rivières, appelées plaines inondables, sont particulièrement sujettes aux inondations lors des tempêtes, de la fonte des glaces au printemps ou de tout autre événement qui fait que les niveaux d’eau dépassent la berge.

“Le nom dit tout”, a déclaré Richardson. “Les plaines inondables ont été établies pendant des milliers d’années à partir de cours d’eau transportant des sédiments d’où ils sont érodés.”

Richardson a déclaré qu’ils ont toujours été des endroits attrayants pour s’installer, car le sol des plaines inondables est bon pour l’agriculture.

“Nous avons donc eu une histoire en tant qu’humains de construction dans ces zones.”

Richardson a déclaré que les communautés situées dans les plaines inondables sont menacées par les changements de niveau d’eau causés par les tempêtes et la fonte des glaces au printemps, non seulement en raison du risque qu’une rivière déborde de ses rives, mais parce que ces changements de niveau d’eau empêchent les égouts pluviaux de s’écouler correctement, ce qui entraîne inondations urbaines.

Plusieurs communautés de Toronto ont été dévastées par des inondations historiques lors de l’ouragan Hazel en octobre 1954. Cet événement a tué plus de 80 personnes, laissé des milliers de sans-abri et détruit des ponts et des routes dans l’ouest de la ville, près de la plaine inondable de la rivière Humber.



RIVIÈRES COULANT AU NORD

Selon Drake, le printemps apporte des risques supplémentaires pour les communautés le long des rivières sous la forme de crues ou de dégels printaniers et d’embâcles qui les accompagnent. Alors que les crues peuvent faire monter les niveaux d’eau, les embâcles créent des barrages naturels qui entravent l’écoulement de l’eau dans la rivière.

“Les embâcles, c’est quand vous avez cette glace de surface sur une rivière qui se brise et se coince comme un embâcle, et fait refluer l’eau derrière”, a déclaré Drake, qui enseigne au département de génie civil et environnemental de l’Université Carleton. “Ils sont difficiles à prévoir.”

L’eau retenue par les embâcles peut s’écouler sur les rives d’une rivière, ce qui a un impact sur les communautés voisines.

Bien que des embâcles puissent se produire sur n’importe quelle rivière qui gèle pendant l’hiver, les rivières qui coulent vers le nord, comme le fleuve Mackenzie, y sont particulièrement sujettes. En effet, l’eau en amont au sud dégèle plus rapidement que l’eau en aval au nord, ce qui contribue à la formation d’embâcles et augmente le risque d’inondation locale.

Parmi les exemples notables d’inondations majeures dans les rivières qui coulent vers le nord, mentionnons l’inondation de la rivière Rouge en 1950 à Winnipeg et la vallée de la rivière Rouge; l’inondation de la rivière Athabasca en 2020 à Fort McMurray, en Alberta; et les inondations annuelles le long des fleuves Mackenzie, Hay et Peace en Alberta et dans les Territoires du Nord-Ouest.

Le long des côtes du Canada, les tempêtes entraînent le risque de surtensions atmosphériques qui peuvent pousser l’eau de mer vers le sol.

“L’élévation du niveau de l’eau qui se produit lors d’un ouragan ou d’une grosse tempête crée des inondations ou exacerbe les inondations dans les villes côtières”, a déclaré Drake.

En janvier 2000, une onde de tempête record au Nouveau-Brunswick a causé plus de 1,7 million de dollars de dommages dans les collectivités de Shediac à Bathurst.

Richardson s’attend à voir des records de tempête battus avec une régularité croissante dans tout le pays à mesure que le changement climatique s’intensifie.

“Nous savons tous qu’avec le changement climatique, nous prévoyons des tempêtes plus fortes”, a déclaré Richardson. “Même si vous regardez les intensités des ouragans, celles-ci ont augmenté en intensité moyenne pendant la majeure partie des 40 dernières années.”