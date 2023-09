Région de l’État du nord-ouest de l’Arkansas, analyse commerciale trimestrielle prévue le 25 octobre

Grant Schol Mervin Jebaraj, économiste à l’Université d’Alberta (photo ci-dessus) et Nelson Peacock, PDG du Northwest Arkansas Council, partageront les tendances économiques régionales le 25 octobre au centre-ville de Fayetteville. S’inscrire maintenant.

Le Centre de recherche commerciale et économique du Sam M. Walton College of Business de l’Université de l’Arkansas, en collaboration avec le Conseil du nord-ouest de l’Arkansas, publiera le rapport annuel sur l’état de la région du nord-ouest de l’Arkansas à 11 h 30 le lundi 1er octobre. 25, au centre-ville de Fayetteville, 15 W Mountain Street à Fayetteville.

Publié pour la première fois en 2011, le rapport sur l’état de la région du nord-ouest de l’Arkansas est considéré comme l’une des meilleures mesures de l’économie de la région, en comparaison avec des régions comparables telles que Madison, Wisconsin ; Raleigh, Caroline du Nord ; Provo-Orem, Utah ; Des Moines, Iowa ; et Austin, Texas.

Mervin Jebaraj, directeur du Centre de recherche commerciale et économiquepartagera également les données économiques de l’analyse commerciale trimestrielle du centre.

« Le programme discutera des projections pour l’économie nationale et régionale alors qu’elle se remet d’une période de forte inflation », a déclaré Jebaraj. « Alors que l’économie nationale et celle des États se développent malgré ces défis, des informations économiques opportunes sont essentielles à la bonne prise de décisions commerciales et politiques. »

Des informations supplémentaires sur les conférenciers invités seront bientôt publiées.

Le coût du programme et du déjeuner est de 50 $. Une préinscription est requiseet la date limite est le vendredi 20 octobre. Réservations peut être préparé pour le déjeuner à cber.uark.edu ou en appelant le 479-575-4151.

