Reginald Foster, un ancien apprenti plombier du Wisconsin qui, en quatre décennies en tant que latiniste officiel du Vatican, a rêvé en latin, maudit en latin, mis en banque en latin et finalement tweeté en latin, est décédé le jour de Noël dans une maison de retraite à Milwaukee. Il était LXXXI. Sa mort a été confirmée par le Vatican. Il avait été testé positif au coronavirus il y a deux semaines, a rapporté le Milwaukee Journal Sentinel. Prêtre catholique romain considéré comme le plus grand latiniste de Rome et, très probablement, du monde, le père Foster a été attaché au Bureau des lettres latines de la Secrétairerie d’État du Vatican de 1969 jusqu’à sa retraite en 2009. En raison de sa longévité et sa facilité presque surnaturelle avec la langue, il était à la fin de son mandat le chef de facto de ce bureau, qui comprend une équipe d’une demi-douzaine de traducteurs. Si, après avoir lu jusqu’ici, vous attendez un ascète monastique, vous serez bien déçu. Le père Foster était en effet un moine – un membre de l’ordre des carmélites déchaussées – mais c’était un moine qui ressemblait à un débardeur, habillé comme un concierge, jurait comme un marin (généralement en latin) et parlait latin avec la fluidité fluviale d’un romain. orateur.

Il a servi quatre papes – Paul VI, Jean-Paul I et II, et Benoît XVI – en composant des documents originaux en latin, qui reste la langue officielle du Vatican, et en traduisant leurs discours et autres écrits en latin à partir d’une série de langues papales. (Il parlait également couramment l’italien, l’allemand et le grec.) Pour les médias d’information, pour lesquels il était un sujet vivace et vivace, le père Foster était le roi latin. À Radio Vatican, qui a diffusé un segment régulier et très discursif (en anglais) le mettant en scène, il était l’amant latin. Pour les étudiants fanatiquement dévoués, quoique légèrement éreintés, qui affluaient à Rome pour étudier avec lui, le père Foster était un chef de mission affectueusement connu sous le nom de Reginaldus. «Vous serez choisi pour répondre aux questions», a-t-il déclaré au Sunday Telegraph de Londres en 2007, décrivant sa pédagogie. «Si vous vous trompez, le Pape vous fera disparaître. Il peut faire ça, tu sais. Pour presque tous ceux qui le rencontraient, il était un chevalier errant, évangélisant noblement, quoique de façon paradoxale, pour la langue qu’il considérait comme sa langue maternelle.

«Vous ne pouvez pas comprendre saint Augustin en anglais», a déclaré le père Foster au Telegraph, avec une autorité juste caractéristique. «Il a pensé en latin. C’est comme écouter Mozart via un juke-box. » Le père Foster était sans vergogne baveux (du latin bibēre, «boire»); combustible ( «Je suis nudiste», dit-il. «Si Dieu n’aime pas ça, désolé.» Le Vatican, en tout cas, a estimé qu’il ne pouvait pas se passer de lui. Quand il y avait une encyclique à traduire; une lettre de félicitations à écrire à un cardinal ou à un évêque; un terme contemporain, comme «micropuce», qui a chanté pour un équivalent latin (il a choisi «assula minutula electrica»: «minuscule copeaux de bois ambre»); ou, après que Jean-Paul II a approuvé une ordonnance non fumeur dans la Cité du Vatican, un panneau à afficher (libellé proposé: «Vetatur Fumare»), il s’est tourné encore et encore vers le Père Foster. Même à la retraite – il s’est réinstallé à Milwaukee en 2009 – le père Foster a continué à préparer les missives de 140 caractères qui ont volé du compte Twitter latin de Benedict, @Pontifex_ln. Bien que le latin n’ait pas été utilisé dans le discours quotidien depuis plus d’un millénaire, les rapports de sa mort étaient, pour le père Foster, très exagérés. Selon lui, la langue, essentielle comme l’air, était destinée à être parlée dans le cours quotidien de la vie moderne: en écrivant une carte postale, en visitant une pizzeria ou en utilisant un guichet automatique. L’épidémie de coronavirus › Mis à jour 27 décembre 2020 à 13 h 48 HE La pandémie accélère la chute économique de la Turquie.

« Cela doit simplement être fait »: les législateurs poussent Trump à signer le projet de loi de secours. Il avait depuis longtemps reprogrammé les guichets automatiques de la Cité du Vatican, en fait, pour offrir une option en langue latine. «Inserito scidulum quaeso faciundam ut cognoscas rationem», disaient les machines, ce qui signifie, en gros, «Veuillez insérer la petite carte afin de connaître la procédure à suivre.» Passionné de latin depuis le début de l’adolescence, le père Foster a trouvé le déclin délicieux et conjugué sympathique. Pour lui, les paradigmes omniprésents de terminaisons de noms (déclinaisons) et de terminaisons de verbes (conjugaisons) possédaient toute la beauté cristalline d’une fugue de Bach.

Mais pour de nombreux étudiants, il le savait, ces paradigmes formaient un réseau de resserrement qui étranglait l’ardeur. Vêtu de sa tenue professionnelle préférée, une combinaison bleue de JC Penney («C’est le genre de chose que les travailleurs américains portent», dit-il) avec un morceau de craie dans une main et un verre à vin – parfois la bouteille entière – dans le de l’autre, le Père Foster plongeait ses élèves dans l’organisme vivant et respirant, rempli de splendides oratoires, de prose captivante et plus que de quelques blagues sales d’époque, c’était du latin. «Vous n’avez pas besoin d’être mentalement excellent pour connaître le latin», a-t-il déclaré dans l’interview du Telegraph. «Les prostituées, les mendiants et les proxénètes de Rome parlaient le latin, il doit donc y avoir un peu d’espoir pour nous. En 2006, cependant, il a été renvoyé de l’Université pontificale grégorienne de Rome, où il avait enseigné pendant des décennies, en raison de son refus de longue date de faire payer les frais de scolarité à ses étudiants. Le père Foster a poursuivi le cours, de style speakeasy, dans une série d’endroits hors campus. A ses étudiants, qui comprenaient des membres du clergé et des laïcs de toutes confessions («Il n’est pas nécessaire d’être catholique pour aimer le latin», aimait-il dire), il mettait en valeur tout doute persistant sur la pertinence de son sujet. « C’EST HORS DE CE MONDE! » Le père Foster a beuglé dans une classe décrite dans le livre «L’avenir du passé» (2002), dans lequel le journaliste Alexander Stille décrit le sort de l’histoire à l’ère postmoderne. «LE LATIN EST SIMPLEMENT LA PLUS GRANDE CHOSE QUI S’EST JAMAIS ARRIVÉE!» Le père Foster a dit, selon le livre, qui lui consacre un chapitre. Si les choses s’étaient déroulées comme prévu, le père Foster aurait été plombier. Reginald Thomas Foster est né à Milwaukee le 14 novembre 1939. Son père était plombier, tout comme son grand-père, et en tant que garçon, Reggie a aidé son père dans son travail. Enfant timide, livresque, sans cesse curieux, il savait très tôt, dit-il plus tard, qu’il voulait être prêtre. Dès l’âge de 13 ans, lorsqu’il déclina son premier nom, filant ses fins comme un fil d’argent, il savait qu’il voulait aussi être latiniste. En 1955, à 15 ans, il entre dans un séminaire de formation carmélite du New Hampshire, où il rejoint officiellement l’ordre en 1959. Il s’installe à Rome pour des études théologiques en 1962 et est ordonné prêtre en 1966.

D’ici là, les réformes du Concile Vatican II (1962-65) avaient marqué le début de la fin du latin ecclésiastique. Dans un effort pour garder l’église pertinente pour les fidèles du 20e siècle, Vatican II a soutenu que la messe devrait être célébrée dans les langues locales du monde entier. Bien que le père Foster ait approuvé la plupart des réformes, en ce qui concerne le latin, il était une redoute individuelle – sans oublier que sa position pouvait ébouriffer les plumes de l’église. «Ils sont tellement obsédés par le sexe ici», a-t-il déclaré dans l’interview de Star Tribune, décrivant le leadership du Vatican. «Toute cette histoire d’avortement.» Le fait, a-t-il poursuivi, était que l’église pourrait bien mieux passer son temps à exposer les gens au latin. À cette fin, il a proposé dans The Telegraph: «Au lieu d’une sieste», le pape «devrait annoncer que de 14 heures à 16 heures chaque jour, il lira le latin au Vatican. Cela ne veut pas dire que le père Foster préconisait un retour doctrinal radical dans le passé, comme l’ont fait certains conservateurs de langue latine. «Le problème avec le latin dans l’église est la polarisation dans l’église», a-t-il déclaré au Newcastle Herald, un journal australien, en 2004. «Certaines personnes disent: ‘Nous voulons le latin, car quand nous avions le latin, tout était merveilleux.’ C’est un tas de bêtises. Les informations sur les survivants du père Foster n’étaient pas immédiatement disponibles. Avec Daniel P. McCarthy, il a écrit un livre pédagogique, «Ossa Latinitatis Sola ad Mentem Reginaldi Rationemque», («Les simples os du latin selon la pensée et le système de Reginald») publié en 2016.