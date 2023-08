Reginae Carter taquine que Lil Wayne sera dans « Toya & Reginae »: exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie







Toya Johnson-Rushing et Régine Carter sont le prochain grand duo mère-fille de télé-réalité. La toute nouvelle série télé-réalité, Toya et Réginaepremières le 24 août. HollywoodVie a parlé EXCLUSIVEMENT avec les deux hommes sur ce à quoi s’attendre, y compris s’il fallait ou non attendre le père de Reginae, Lil Waynepour apparaître dans l’émission.

« Je ne sais pas. Vous devrez voir les gars. Vous devez rester à l’écoute », a taquiné Reginae dans notre interview du 22 août. L’actrice de 24 ans a déclaré qu’elle avait le soutien total de son père alors qu’elle commençait ce voyage de télé-réalité avec sa mère. « Mon père me soutient toujours dans tout ce que je fais. J’ai l’impression qu’il est toujours mon supporter numéro un, qu’il m’applaudit toujours, donc il est heureux pour moi », a-t-elle déclaré.

Toya et Reginae donneront aux téléspectateurs un aperçu plus approfondi de leur vie, y compris de la relation de Reginae avec son petit ami. Armon Warren. Reginae a admis qu’il y avait « toujours une hésitation » à mettre votre relation sous les projecteurs. Cependant, comme elle et Armon ont déjà parlé de leur relation sur YouTube, Reginae ne pensait pas que la série représentait un grand pas en avant.

En plus de Reginae, Toya a une fille de 5 ans nommée Règne. Bien qu’il y ait près de 20 ans entre les frères et sœurs, Toya a révélé que « tout le monde me dit que j’ai eu deux fois le même enfant ». Elle a reconnu que Reginae et Reign ont tous deux des « personnalités pétillantes », mais elle a remarqué les différences dans leur éducation. Elle a poursuivi : « Reign est une petite vieille dame. Elle nous fait juste rire. Elle a la plus grande personnalité. Je pense qu’avec Reginae, j’imagine que j’étais beaucoup plus jeune pour l’élever, et avec Reign, je suis plus âgée. C’est juste différent.

Toya a épousé le père de Reign, Robert « Rouge » se précipitant, en 2022 et a révélé son secret pour un mariage heureux. « Je pense que le secret d’un mariage réussi réside simplement dans la communication. Vous savez, il suffit d’être ami avec cette personne d’abord », a-t-elle déclaré. HollywoodVie. « Aucune relation, aucun mariage n’est parfait, et nous le comprenons. Vous avez surmonté vos différences, mais la clé est d’être amis et d’avoir un niveau de communication explosif, car c’est généralement là que les choses tournent mal lorsque la communication est coupée.

Quant à savoir si Toya a des projets pour un troisième bébé, la femme de 39 ans a répondu : « Oh, mon garçon. C’est un tout autre jour. Euh, ouais. Peut être. » Toya et Réginae sera diffusé le jeudi à 21h sur WE tv. De nouveaux épisodes de la série seront disponibles chaque lundi sur le service de streaming ALLBLK.