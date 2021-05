Lors d’une interview sur MSNBC samedi, Regina King a appris en direct qu’elle était peut-être envisagée pour réaliser un prochain film de Superman pour Warner Bros. et DC.

Selon Deadline, c’est Tiffany Cross, de ‘The Cross Connection’, qui a d’abord mis King au courant de la rumeur. L’animateur de MSNBC a déclaré: « Je suis curieux parce que ce sont des potins. On dit que vous êtes sur la liste restreinte pour diriger Superman. Toi et Barry Jenkins, vos deux noms ont été jetés là-bas. Tout ce que vous voulez dire nous ? Y a-t-il des nouvelles que vous pouvez annoncer ce matin au sujet de ces conversations ? »

« Tiffany, c’est une nouvelle pour moi. Vous m’avez annoncé la nouvelle. Une coupure de presse, en direct sur MSNBC », a déclaré King en riant. « Ouais, non, je n’ai pas entendu ça jusqu’à maintenant, » continua-t-elle, semblant un peu abasourdie.

À ce stade, toute discussion sur l’implication de King avec ‘Superman’ est purement spéculative. Selon The Hollywood Reporter et d’autres médias, elle est l’un des nombreux réalisateurs de premier plan envisagés pour le projet de super-héros récemment annoncé, écrit par Ta-Nehisi Coates, avec JJ Abrams et Hannah Minghella en tant que producteurs.

Jenkins, Ryan Coogler, Steven Caple Jr, JD Dillard et Shaka King auraient également été évoqués en tant que réalisateurs du projet. Comme Per THR, Warner Bros. et DC se sont engagés à embaucher un réalisateur noir pour le projet, étant donné qu’il sera le premier à se concentrer sur un Superman noir.

Les rumeurs de « Superman » impliquant King font suite à l’annonce qu’elle dirigera une adaptation de la série Image Comics « Bitter Root » pour Legendary.

L’année dernière, l’actrice a fait ses débuts en tant que réalisatrice avec « One Night in Miami… », une adaptation de la pièce acclamée de Kemp Powers, qui a remporté trois nominations aux Oscars, dont celle du meilleur second rôle masculin, du scénario adapté et de la chanson originale. .