Regina King Stars dans le sketch d’accident de cheveux de Gorilla Glue sur SNL

Regina King fait un ébouriffant Saturday Night Live début.

L’actrice lauréate d’un Oscar et d’un Emmy et réalisatrice nominée aux Golden Globes 2021 a animé l’émission de comédie de sketchs NBC le 13 février et est apparue dans plusieurs sketches, dont un en réponse à une femme de Louisiane Marron Tessicaaccident capillaire viral. Il y a un mois, elle a utilisé le spray Gorilla Glue sur ses cheveux et son cuir chevelu et s’est retrouvée aux urgences. Un chirurgien plasticien de Beverly Hills a fini par effectuer une intervention sur elle gratuitement, en utilisant plusieurs matériaux pour affaiblir et enlever l’adhésif.

Sur SNL, Roi et acteur Kenan Thompson arboraient leurs propres coiffures Gorilla Glued alors qu’ils jouaient les avocats dans une fausse publicité encourageant les victimes de cheveux à se joindre à eux pour intenter une action en justice contre la société.

« Fait. Chaque jour, jusqu’à une personne est victime de l’utilisation de Gorilla Glue à la place d’un produit de beauté », a déclaré King. « Et ils méritent une compensation. »