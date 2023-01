Regina King rend un hommage posthume à son fils Ian

Une légende par intérim rend hommage à son “Godking” un an après sa mort prématurée.

Regina King est réapparue sur Instagram pour la première fois depuis le décès de son fils Ian Alexander Jr. en janvier 2022. La célèbre actrice a choisi d’honorer son unique enfant à l’occasion de ce qui aurait été son 27e anniversaire, qu’elle a maintenant surnommé son journée.”

Jeudi, King a publié une vidéo d’une lanterne orange flottant lentement dans le ciel nocturne avec la légende sincère,

Magnifique.

King a reçu une vague de soutien et d’encouragement de la part de ses amis célèbres et de ses fans de longue date dans les commentaires de la publication.

La réalisatrice Ava DuVernay a prolongé le confort grâce à une citation de Roisin Kelly,

« Je choisirai moi-même la prochaine fois qui je tendrai la main et prendrai comme mien, de la même manière que je pourrais me tenir devant un étal de fruits après avoir décidé d’ignorer les pommes, les mangues et les kiwis. Mais tiens mes mains au-dessus d’un tas d’oranges comme pour me réchauffer la peau devant un feu.