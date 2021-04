Regina King – qui a réalisé le film nominé aux Oscars cette année « One Night in Miami » – n’a pas mâché ses mots dans son discours d’ouverture aux Oscars de cette année.

« Cela fait pas mal d’un an, et nous sommes toujours en plein milieu », a-t-elle déclaré, reconnaissant l’année difficile que le pays (et le monde) a traversée pendant la pandémie de coronavirus. Mais elle a également fait référence au récent verdict de Derek Chauvin, qui a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd la semaine dernière.

«Nous pleurons la perte de tant de personnes, et je dois être honnête, si les choses s’étaient déroulées différemment la semaine dernière à Minneapolis, j’aurais peut-être échangé mes talons contre des bottes de marche», a-t-elle déclaré.

La mort de Floyd a suscité de nouveaux appels à la justice raciale l’été dernier, avec des personnes participant à des manifestations dans le monde entier.

«Je sais que beaucoup d’entre vous, à la maison, veulent atteindre votre télécommande quand vous avez l’impression qu’Hollywood vous prêche, mais en tant que mère d’un fils noir, je connais la peur avec laquelle tant de gens vivent, et aucune renommée ou la fortune change ça, d’accord? » Ajouta King.

Les téléspectateurs ont apprécié la franchise de King sur les réseaux sociaux.

« J’aime le clin d’œil au procès Chauvin et amener tout le monde à la réalité », @azrahmanji a écrit sur Twitter. « C’est la façon de Regina King et je ne veux rien de moins. »

@FaithPennick a ajouté: « Regina King a gardé la vérité sur le verdict de Chauvin. Je pensais qu’elle allait dire qu’elle aurait échangé ses talons pour un FLAME THROWER!

King s’est pavané dans la gare Union de Los Angeles avant de prononcer son discours d’ouverture franc pour lancer l’émission, qui n’a pas d’animateur cette année.

Elle n’a pas été nominée pour ses débuts en tant que réalisatrice, bien que « One Night in Miami » soit en lice pour plusieurs prix, y compris la meilleure chanson originale et le meilleur acteur de soutien. King a remporté un trophée d’actrice de soutien en 2019 pour «Si Beale Street pouvait parler».

