« Une nuit à Miami,»Qui arrivera sur Amazon Prime vendredi, est un récit fictif d’une véritable réunion de 1964 de quatre légendes. Le 24 février de cette année, Muhammad Ali, Jim Brown, Sam Cooke et Malcolm X se sont réunis plusieurs heures après que le boxeur ait remporté son premier championnat du monde des poids lourds. Bien que dans la vraie vie, ils aient partagé des glaces comme ils le font à l’écran, dans l’imaginaire du film, ils ont également écouté de la musique et ont débattu vigoureusement de leur rôle et des objectifs du mouvement des droits civiques. Situé dans l’humble chambre de Malcolm au Maison Hampton, un motel de Miami fréquenté par les clients noirs, le drame acclamé suit chacun de ces hommes alors qu’ils affrontent des choix qui changent leur vie dans leur conscience politique et leur carrière professionnelle: —Malcolm (joué par Kingsley Ben-Adir) est sur le point de quitter la Nation de l’Islam, dont il est le ministre le plus charismatique et pour lequel il a recruté Cassius Clay, 22 ans. – Clay (Eli Goree) envisage d’annoncer son affiliation avec la Nation of Islam et son changement de nom en Muhammad Ali le lendemain matin. – L’athlète All-American Jim Brown (Aldis Hodge) est déchiré entre son désir de faire la différence sur grand écran en tant qu’acteur et sa carrière de footballeur avec les Cleveland Browns. – Et affirmant son indépendance artistique, le chanteur Sam Cooke (Leslie Odom Jr.) est devenu l’un des rares Noirs américains à posséder leur label, amassant des dizaines de tubes du Top 40, dont, en février, «A Change Is Gonna Come. «

Le film se concentre sur cette soirée; dans la vraie vie, la tragédie est survenue rapidement. En décembre, Sam Cooke serait mort, tué dans une chambre de motel à Los Angeles. Malcolm serait assassiné quelques mois plus tard. Et en 1967, Ali faisait face à la prison et était effectivement banni de la boxe après une condamnation pour évasion de conscription dans la guerre du Vietnam. Des quatre, seul Brown, qui a pris sa retraite en 1966 en tant que principal défenseur de la NFL pour une carrière à Hollywood, reste en vie.

«One Night in Miami» a commencé sa vie comme une pièce de 2013 par Kemp Powers («Soul») qui a également adapté le scénario. C’était sa tentative émouvante de transformer des personnages vénérés comme des monuments en personnages tridimensionnels dont on pouvait se souvenir comme des hommes. Émue par l’accent mis par Powers sur l’intimité plutôt que sur l’iconicisme, l’actrice Regina King a immédiatement voulu raconter cette histoire à l’écran, faisant de «One Night in Miami» ses débuts en tant que réalisatrice. Alors que King a réalisé des épisodes d’émissions de télévision, elle est surtout connue pour avoir donné certaines des performances les plus puissantes sur grand et petit écran, remportant plusieurs Emmys, notamment pour l’année dernière « Gardiens», Dans laquelle elle a joué Angela Abar, un flic de Tulsa le jour et une ninja-nonne la nuit. En 2019, elle a remporté un Oscar et un Golden Globe pour l’actrice de soutien pour Barry Jenkins’s « Si Beale Street pouvait parler. » Cette fois, le buzz des Oscars autour de King est celui du meilleur réalisateur. On parle aussi d’honneurs pour les performances qu’elle a cultivées, notamment de la part d’Odom et Ben-Adir, qui s’entraînent à l’écran. (Ben-Adir a remporté un Gotham Award ce mois-ci.) Dans une interview vidéo, King a expliqué comment elle voulait représenter les hommes derrière les légendes, comment sa relation avec son fils de 24 ans, Ian Alexander Jr., a informé ce film. , et pourquoi elle a jugé nécessaire d’achever le projet pendant notre été de manifestations raciales sans précédent. Ce sont des extraits édités de notre conversation. Qu’est-ce qui vous a attiré à l’origine dans cette histoire? En 2019, j’ai lu la pièce, puis immédiatement après avoir lu le scénario. Mais ce sujet est présent pour les Noirs depuis que notre histoire en Amérique existe. Je pensais aussi que les paroles de Kemp étaient une lettre d’amour à l’expérience de l’homme noir. En tant que membre du public, j’ai l’impression que je n’ai pas souvent l’occasion de voir nos hommes se réaliser à l’écran comme nous les voyons dans la vraie vie. Ces hommes étaient si emblématiques dans les années 1960. Comment avez-vous équilibré les représenter à l’écran sans être trop hagiographique?