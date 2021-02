SATURDAY Night Live l’hôte invité Regina King a joué dans un sketch basé sur une femme qui est devenue virale après avoir utilisé Gorilla Glue dans ses cheveux.

L’actrice et réalisatrice oscarisée fait équipe avec le spectacle Kenan Thompson comme ils ont joué les avocats de compensation Commode & Commode dans une fausse publicité.

Dans ce document, ils arborent tous deux les cheveux raides et disent aux téléspectateurs que si cela vous est arrivé, « vous n’êtes pas seul et ce n’est pas de votre faute » et « vous n’êtes pas stupide ».

Denzel Commode de Kenan dit: « Nous avons tous été là. Vous avez manqué de produit capillaire et vous avez utilisé Gorilla Glue à la place. »

En jouant à Latrice Commode, Regina ajoute: « Fait – chaque jour, jusqu’à une personne est victime de l’utilisation de Gorilla Glue comme produit de beauté et elle mérite une compensation. »

Le sketch est une référence à 40 ans Marron Tessica qui a publié une vidéo le 4 février selon laquelle ses cheveux étaient restés en place pendant un mois après avoir manqué de son produit capillaire habituel et a choisi d’utiliser la superglue extra-forte à la place.

Brown, qui se faisait appeler «Gorilla Glue girl» sur les réseaux sociaux, a depuis a subi une opération pour éliminer la substance et c’est maintenant envisager une action en justice contre l’entreprise.

Mais SNL s’est moqué de l’incident et des témoignages d’autres «victimes» qui s’étaient tournés vers l’adhésif industriel ou d’autres produits pour la maison tels que Sharpies et Silly Putty.

Regina, comme Latrice, a déclaré: « C’est une erreur qui peut arriver à n’importe qui, comme se brosser les dents avec la Préparation H.

« Big Gorilla est une industrie d’un milliard de dollars et nous en méritons la moitié. »

Kenan, comme Denzel, ajoute: «Ou double».

Les deux hommes ont ensuite réfléchi à la logistique difficile des procédures judiciaires.

« Nous savons que ce sera difficile de poursuivre un gorille en justice et de le poursuivre pour sa colle », admet Latrice.

Denzel ajoute: « Et s’il se mettait en colère et commençait à déchirer la salle d’audience? »

Regina, qui a été nominée pour un Golden Globe du meilleur réalisateur pour son premier long métrage One Night in Miami, a également joué dans un faux sketch de l’émission de rencontres MTV intitulé What’s Your Type? Elle y incarnait une femme célibataire en quête d’amour.

Dans un autre, le Gardiens La star a joué l’une des cinq mamans de banlieue qui se sont réunies pour célébrer l’anniversaire de leur amie Trish (Aidy Bryant).

Toutes les mamans ont offert des pancartes décoratives en bois dans un magasin appelé Home Stuff avec des jeux de mots et des citations comme «Le vin s’améliore avec l’âge. Je m’améliore avec le vin.

L’invité musical de ce spectacle était Nathaniel Rateliff, qui a interprété sa chanson Redemption, du nouveau film de Justin Timberlake Palmer.

Le Saturday Night Live du week-end prochain sera animé par la star de Bridgerton Page Regé-Jean, avec l’invité musical Bad Bunny.