Regina Hall organise le brunch du dimanche «Honk For Jesus» à Atlanta

Klaxonnez pour Jésus ! *Meep meep*

Les saints étaient dehors pour de bonnes vibrations et de la bonne nourriture au chic « Honk For Jesus ». Brunch du dimanche Save Your Soul au 5 Church Midtown à Atlanta.

Les invités ont eu droit à une chorale apaisante, un bar ouvert avec des cocktails à thème, un brunch sous forme de buffet, un photomaton interactif et une conversation avec la star Salle Reginascénariste/réalisateur Adamma Ebo et producteur, Adanne Ebo animé par le directeur principal du contenu de la culture pop d’iOne Digital, Janee Bolden.

Hall a parlé de travailler avec sa co-star Sterling K.Brown et les jumelles qui ont partagé leur expérience en tant que jeunes femmes noires à Hollywood, leur amour pour leur ville natale d’Atlanta, et pourquoi c’était le cadre idéal pour leur premier long métrage “Honk For Jesus”. Sauve ton âme.’

Participants notables inclus Devale Ellis, Crystal Renée Hayslett, B.Simone, Khadeen Ellis (Podcast de l’âne mort), J Carter, Lynae Bogues (Créateur de contenu, ‘Parking Lot Pimpin’/’The Let Out’), Corey Arving (Fondateur, Support Black Colleges), Shari Welton (Co-animateur, ‘The Willie Moore, Jr. Show’), Mattie James (auteur, Everyday MAGIC), Dayna Bolden (Créateur de contenu), et plus encore.

Regardez toutes les sélections ci-dessous :

‘Klaxonner pour Jésus. Sauve ton âme.’ est une comédie satirique mettant en vedette Salle Regina dans le rôle de Trinitie Childs – la fière première dame d’une méga-église baptiste du Sud qui, avec son mari, le pasteur Lee-Curtis Childs (Sterling K.Brown), a autrefois servi une congrégation par dizaines de milliers.

Mais après qu’un scandale a forcé leur église à fermer temporairement, Trinitie et Lee-Curtis doivent rouvrir leur église et reconstruire leur congrégation pour faire le plus grand retour que la religion marchandisée ait jamais vu.

Regardez la bande-annonce ci-dessous :

“Klaxonnez pour Jésus. Sauve ton âme.’ ouvre dans les salles et sur Peacock le 2 septembre.