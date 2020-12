Regina Hall peut être une «vieille salope» autoproclamée, mais elle sait vraiment comment s’amuser pour un anniversaire.

Le 12 décembre, le Voyage de filles star a publié une vidéo sur Instagram de son chant une chanson originale en l’honneur de son 50e anniversaire. Rejoindre Regina était une partie d’elle Neuf parfaits étrangers co-stars, comme Grace Van Patten, Zoe Terakes et Tiffany Boone. Selon la légende Instagram de Regina, co-star Melvin Gregg dirigé le tout.

«Parce que le rire vous garde toujours jeune, j’ai écrit une chanson spéciale pour un anniversaire spécial. Merci à mes co-stars @zoeterakes @kathebbss @gracevanpatten @tiffmonet pour avoir célébré et chanté avec moi! Et merci à @melvingregg pour la réalisation et le montage de tournage la vidéo », a écrit Regina dans la légende de la vidéo. « Criez à @natandalex et @xobarbodi pour leur aide. »

Le clip prouve que Regina apprécie vraiment son grand jour. En plus des images du Film d’horeur alun sautant sur un trampoline et méditant, la nouvelle vidéo la montre avec des amis sur des chaises longues en train de siroter des cocktails et de se détendre dans la piscine.

« Une salope est vieille, aujourd’hui », chante Regina dans la vidéo. « J’ai dépassé la moitié de mon espérance de vie. »