Régime riche en glucides de faible qualité associé à un risque accru de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral

Il est de notoriété publique que les aliments que nous consommons ont un impact direct sur la santé de notre corps. Les glucides ont souvent été blâmés pour un métabolisme médiocre et des problèmes de poids. Mais, un nouveau étudier suggère que ce n’est pas seulement les glucides en général, mais le type de glucides que vous consommez qui a un impact sur votre santé et votre bien-être. Il a été démontré qu’une alimentation riche en glucides de «mauvaise qualité» augmente le risque d’accident vasculaire cérébral, de crise cardiaque ou même de décès en raison de diverses complexités. Peu importe si la personne a une maladie cardiovasculaire préexistante; ces régimes peuvent de toute façon causer ces problèmes.

L’étude a été menée par PURE (Population Urban and Rural Epidemiology) et aidée par le Population Health Research Institute (PHRI) de l’Université McMaster et Hamilton Health Sciences.

C’est l’une des études les plus diverses dans ce domaine, selon News Wise. «J’étudie l’impact des régimes à indice glycémique élevé depuis de nombreuses décennies, et cette étude confirme que la consommation de grandes quantités de glucides de mauvaise qualité est un problème dans le monde entier», a déclaré l’auteur David Jenkins.

Il se concentrait sur cinq continents différents et comptait 137 851 personnes âgées de 35 à 70 ans. L’étude a suivi leur mode de vie diététique pendant 9,5 ans. Ils se sont concentrés sur l’indice glycémique de chaque participant (qui est le classement des aliments en fonction de leur effet sur la glycémie). La clé ici était de comprendre si un régime alimentaire à indice glycémique élevé (riche en glucides de faible qualité) pouvait affecter la santé cardiovasculaire et cellulaire d’un individu. L’étude était uniquement centrée sur les glucides de mauvaise / faible qualité comme le riz blanc, le pain blanc, les aliments sucrés, etc. Les glucides de haute qualité sont les lentilles, les légumineuses, les légumes, etc.

«Les régimes riches en glucides de mauvaise qualité sont associés à une longévité réduite, tandis que les régimes riches en glucides de haute qualité tels que les fruits, les légumes et les légumineuses ont des effets bénéfiques», a déclaré Jenkins.

L’indice glycémique (IG) a ensuite été comparé à la charge glycémique – qui est le nombre de glucides dans les périodes de régime. Au cours de toute l’étude, il y a eu 8 780 décès et 8 252 événements cardiovasculaires majeurs.

Leurs observations ont révélé que ceux avec les 20% de régime alimentaire à indice glycémique les plus élevés avaient un risque accru de 50% d’attaque cardiovasculaire. Les risques sont devenus plus élevés pour les personnes obèses.