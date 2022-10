Régime d’entraînement spécial de la Colombie pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA en Inde

L’équipe colombienne de football est prête à affronter l’Espagne lors de son match d’ouverture de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA à Navi Mumbai mercredi. Comme toute autre équipe, eux aussi se sont bien entraînés pour le méga événement qui se déroule dans le sous-continent mais d’une manière différente.

L’équipe colombienne U-17 s’est préparée non seulement pour le match, mais aussi pour le décalage horaire entre leur capitale Bogota et l’Inde, qui est de 10 heures et demie. Pour faire face à la différence, et en gardant à l’esprit le facteur décalage horaire, l’entraîneur Carlos Paniagua a conçu un plan pour préparer son équipe à relever le défi.

Selon The Indian Express, les joueurs devaient se réveiller une heure plus tôt chaque jour. Le premier jour, ils se sont réveillés à 9h, le lendemain à 8h, etc. En s’adressant à un presseur, Paniagua a déclaré qu’ils se sont réveillés au plus tôt à 3h30, ont pris le petit déjeuner et ont commencé à s’entraîner à 4h30.

“Ce n’était pas facile pour les filles de prendre le petit déjeuner à 3h30 puis d’être sur le terrain à 4h du matin pour commencer l’entraînement à 4h30. Ils savent à quel point c’est important et ils l’ont fait sans se plaindre », a déclaré Paniagua lors de la conférence de presse d’avant-match mardi.

L’équipe colombienne est arrivée en Inde le samedi 8 octobre vers 7 heures du matin et au lieu de se reposer après un long vol, l’entraîneur a demandé à ses filles de déjeuner et de déjeuner. Cela s’est avéré être l’une des séances d’entraînement les plus difficiles pour Columbia et la capitaine Mary Jose Alvarez l’a qualifiée de “la plus paresseuse”.

Mais le début difficile de leur séjour en Inde a payé le lendemain car les filles étaient fraîches et se sont bien amusées sur le terrain d’entraînement.

« Nous sommes prêts à relever le défi. Nous avons eu une excellente préparation pour ce tournoi et les filles sont confiantes », a déclaré Paniagua.

La Colombie a disputé quatre Coupes du monde U-17 mais n’a jamais réussi à dépasser la phase de groupes. Ils aimeront leurs chances contre les membres du groupe, la Chine et le Mexique, et ce sera en effet plein de défis.

