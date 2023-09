Régime de soupe aux poireaux | US News & World Report

Bien que les poireaux soient un emblème national du Pays de Galles, ce sont les Français qui en ont fait un produit à la mode.

(Getty Images)

Ces plantes hautes, blanches et vertes sont un légume racine de la famille des alliums (qui comprend l’ail, la ciboulette et les oignons). Les poireaux contiennent beaucoup de composés organosoufrés, qui sont des molécules organiques contenant du soufre. Ce sont ces composés qui donnent aux légumes allium leurs fortes odeurs. Mais ils offrent également de fortes propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, qui peuvent soutenir le système immunitaire et la santé en général.

Lisa Young, consultante en nutrition et auteur de « Enfin complet, enfin mince » et « The Portion Teller Plan », affirme que « les poireaux sont riches en antioxydants, le kaempférol et l’allicine, qui peuvent aider à combattre l’oxydation conduisant aux maladies chroniques ». L’oxydation est le processus par lequel les cellules peuvent être endommagées en raison de l’usure quotidienne ou de l’exposition à des toxines.

Les antioxydants aident à combattre ce processus et sont censés réduire le risque de maladies comme le diabète, les maladies cardiaques et le cancer.

Avec une saveur plus douce que celle de l’oignon ou de l’ail, mais toujours un peu piquant, le poireau se marie bien avec une gamme de plats. Mais c’est l’eau utilisée pour les faire bouillir qui constitue l’aspect central du régime alimentaire de la soupe aux poireaux.

Qu’est-ce que le régime soupe aux poireaux ?

Le régime soupe aux poireaux, et plus particulièrement la soupe elle-même, est parfois appelé soupe magique aux poireaux. Il semblerait que des générations de Françaises l’aient utilisé comme un outil de perte de poids rapide qui imite le jeûne et peut aider les personnes au régime à perdre rapidement quelques kilos.

La soupe magique aux poireaux et l’approche diététique à base de soupe aux poireaux pour perdre du poids ont suscité un regain d’attention après avoir été mentionnées dans la deuxième saison de la populaire émission Netflix « Emily In Paris ».

Comment ça fonctionne

Ce régime repose essentiellement sur la soupe, qui est essentiellement constituée de l’eau utilisée pour faire bouillir les poireaux.

La recette est on ne peut plus simple : coupez les extrémités vertes et les racines filandreuses des poireaux et jetez-les. Coupez la partie blanche du poireau dans le sens de la longueur et rincez-la sous l’eau courante pour éliminer toute terre qui aurait pu se loger entre les couches.

Mettez les poireaux dans une grande casserole et couvrez-les d’eau. Portez à ébullition, puis baissez le feu et laissez mijoter 20 à 30 minutes.

Une fois les poireaux cuits, versez le liquide et réservez-le : c’est votre soupe aux poireaux. « Le régime nécessite de boire 1 tasse de soupe aux poireaux toutes les deux à trois heures pendant 48 heures », explique Young.

Si vous avez très faim, vous pouvez manger vous-même une demi-tasse de poireaux cuits, mais l’idée générale est de renoncer aux aliments solides pendant les 48 heures et de ne boire que la soupe pendant les deux jours de jeûne que constitue la soupe aux poireaux. régime.

Certaines recettes nécessitent l’ajout de certains arômes, comme du sel, du citron ou du persil.

Avantages

Peut relancer la perte de poids. En ne consommant pas d’aliments solides pendant deux jours, la plupart des gens perdront naturellement quelques kilos immédiatement.

Sans compter les glucides, les points ou les calories.

Un plan clairement défini avec des recettes.

Les inconvénients

Très restrictif.

Il ne s’agit pas d’une approche à long terme ou durable de la nutrition ou de la perte de poids.

Manque de conseils nutritionnels approfondis.

Potentiel de monotonie à moins de personnaliser votre soupe.

Les repas au restaurant sont limités.

Vous aurez probablement faim.

Dangereux pour certaines personnes, comme celles ayant des antécédents de troubles de l’alimentation.

Petite recherche pour le sauvegarder.

Échec sur le plan nutritionnel.

Avantages pour la santé du régime soupe aux poireaux

Si vous souffrez d’obésité ou si vous avez un excès de poids, il peut être conseillé de perdre du poids, car cela peut influencer un certain nombre d’autres paramètres de santé. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de preuves scientifiques disponibles pour soutenir l’utilisation du régime à base de soupe aux poireaux pour améliorer la santé globale, certains facteurs de santé pourraient être influencés par la perte de poids que certaines personnes au régime subissent lors de l’utilisation du régime à base de soupe aux poireaux.

Les avantages possibles associés au régime soupe aux poireaux peuvent inclure :

Perte de poids

Une tasse de bouillon de soupe aux poireaux contient environ 15 calories, et comme c’est tout ce que vous ingérerez pendant 48 heures, vous risquez de perdre quelques kilos. Cette perte de poids peut provenir principalement du poids de l’eau, car vous ne consommez pas d’aliments solides ; dès que vous recommencez à manger des aliments solides, les kilos perdus peuvent reprendre.

Cela dit, un étude 2014 ont noté que les mangeurs de soupe avaient un risque plus faible d’obésité et qu’ils avaient tendance à consommer des aliments de meilleure qualité. Manger un soupe faible en calories avant un repas peut réduire la faim lorsque le deuxième plat arrive, ce qui pourrait entraîner une diminution globale de la consommation calorique et une perte de poids. De plus, comme les poireaux sont constitués à plus de 80 % d’eau, ils peuvent vous aider à vous sentir rassasié avec moins de volume de nourriture.

Les poireaux ont également un léger effet diurétique, ce qui signifie qu’ils vous aideront à éliminer l’excès de liquide en augmentant le débit urinaire. Cela peut vous aider à constater une perte de poids immédiate, propulsant certaines personnes au régime vers un programme de perte de poids plus durable et à long terme.

Bien que le régime à base de soupe aux poireaux ne permette pas de perdre du poids durablement, de nombreuses personnes l’utilisent comme moyen de réinitialisation ou de « désintoxication » lorsqu’elles commencent un nouveau régime. Certains adeptes du régime à base de soupe aux poireaux pensent qu’en éliminant presque tous les aliments pendant un certain temps, ils peuvent donner à leur tube digestif une chance de se reposer et de se réinitialiser, mais il n’y a pas beaucoup de preuves pour étayer cette affirmation.

Risque moindre de maladies chroniques

Les antioxydants combattent le stress oxydatif des cellules. C’est le stress d’usure quotidien que notre corps subit chaque jour. Quelques études ont indiqué qu’une alimentation riche en antioxydants et en flavonoïdes (un type d’antioxydant) comme ceux que l’on trouve dans les poireaux et autres légumes allium peut réduire le stress oxydatif et l’inflammation systémique qu’il provoque. Cela peut, à son tour, réduire le risque de certaines maladies telles que les maladies cardiaques, diabète et certains cancers.

Amélioration de la santé cérébrale

Une inflammation réduite est également associée à l’apparition retardée de la maladie d’Alzheimer et d’autres formes de démence, ou peut-être que les composés contenus dans les légumes allium pourraient un jour être utilisés comme traitement contre la démence ; un étude 2015 menée en Inde a révélé que l’allicine, une molécule présente dans l’ail et d’autres légumes allium, montrait un potentiel pour améliorer le déclin de la fonction cognitive et de la mémoire chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer.

Manger au restaurant et régimes spéciaux

Vous ne mangerez pas au restaurant pendant le régime soupe aux poireaux, car seule la soupe aux poireaux est autorisée pendant la période de 48 heures pendant laquelle se déroule le régime. La soupe est naturellement végétarienne, végétalienne et sans gluten. Il est également sans produits laitiers, sauf si vous ajoutez de la crème, du lait ou un autre produit laitier à votre recette.

Les enfants, les personnes enceintes et les personnes souffrant d’un trouble de l’alimentation ou ayant des antécédents de troubles de l’alimentation devraient éviter ce régime, car toute approche très restrictive en matière d’apport alimentaire peut provoquer une exacerbation ou une rechute des symptômes. Les sportifs et les personnes très actives doivent également être prudents, et ce régime apporte très peu de calories pour alimenter l’activité physique.

Risques pour la santé du régime soupe aux poireaux

De nombreux nutritionnistes considèrent le régime à base de soupe aux poireaux comme une mode ou un gadget qui laisse les personnes au régime affamées et plus susceptibles de rebondir avec une frénésie alimentaire après la fin du jeûne de 48 heures.

Young affirme que le régime à base de soupe aux poireaux « n’est pas une approche durable pour perdre du poids ».

Gaby Vaca-Flores, diététiste et fondatrice de Glow+Greens, un cabinet de conseil en nutrition et soins de la peau basé à Santa Monica, en Californie, affirme que, comme une portion typique de soupe aux poireaux peut contenir entre 15 et 25 calories, « si vous êtes un tasse de soupe aux poireaux toutes les deux à trois heures pendant une fenêtre de repas typique, vous ne consommeriez que 90 à 300 calories par jour. Consommer de si petites quantités de calories, même si ce n’est que pendant 48 heures, peut être nocif et indiquer un comportement alimentaire désordonné.

Elle dit que cela peut également « faire croire à votre corps que « je jeûne », ce qui n’entraînera qu’une perte temporaire de poids en eau, pas en graisse.

Cela dit, « les poireaux sont très sains et contiennent des nutriments bénéfiques », explique Young. Au lieu d’opter pour le régime soupe aux poireaux, elle recommande d’exploiter les bienfaits des poireaux pour la santé en les ajoutant à une « alimentation plus équilibrée comprenant des aliments en portions contrôlées de tous les groupes alimentaires pour une perte de poids à long terme ». En termes simples, même si le régime à base de soupe aux poireaux n’est peut-être pas un excellent choix pour perdre du poids durablement, les poireaux sont un excellent ajout à toute alimentation équilibrée.

Reda Elmardi, diététiste basée à New York et propriétaire de thegymgoat.com, une ressource de formation en ligne, note que les poireaux sont peu coûteux, polyvalents et « faciles à cultiver à partir de graines et constituent un excellent ajout à n’importe quel jardin ».