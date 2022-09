Régime de couverture dentaire : le NPD critique Pierre Poilievre

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, dit qu’il est « ridicule » que les députés conservateurs votent contre un projet de prestation dentaire pour les enfants de familles à faible revenu alors qu’ils bénéficient d’une couverture de soins dentaires beaucoup plus complète pour leur propre famille.

“Les députés conservateurs prévoient de voter contre l’offre de soins dentaires aux enfants alors que leur chef a des soins dentaires payés par l’État depuis près de deux décennies”, a déclaré Singh mercredi, faisant référence à Pierre Poilievre, député depuis 2004.

Les conservateurs ont annoncé qu’ils s’opposeraient au projet de loi C-31, qui offrirait une prestation pouvant atteindre 650 $ par enfant de moins de 12 ans dans les familles dont le revenu est inférieur à 90 000 $. La semaine dernière, le parti a tenté de faire adopter une motion à la Chambre des communes qui éviscère le projet de loi.

Singh dit que l’avantage est destiné à être une première étape vers un programme dentaire national plus large que le NPD a exigé comme condition pour continuer à maintenir le gouvernement libéral au pouvoir jusqu’en 2025. Il a prédit que le programme serait élargi d’ici la fin de l’année prochaine pour comprennent les personnes âgées, les personnes âgées de 18 ans et moins et les personnes vivant avec un handicap.

Contrairement aux prestations prévues, les députés de tous les partis sont automatiquement inscrits au Régime de soins dentaires de la fonction publique qui offre une couverture de 90 % pour les services dentaires de base, jusqu’à 2 500 $ par membre de la famille par année.

Le régime, qui couvre également les employés du gouvernement fédéral et les membres de la GRC, offre une couverture supplémentaire de 50 % pour l’orthodontie, jusqu’à un maximum à vie de 2 500 $ par membre de la famille.

Les primes d’assurance dentaire des députés sont payées par la Chambre des communes.

Plutôt que de lancer un nouveau programme, les conservateurs disent que le gouvernement devrait plutôt se concentrer sur la réduction du coût de la vie global en réduisant les retenues sur la paie et la taxe sur le carbone. Ils disent aussi que le projet de loi est une intrusion indésirable dans la compétence provinciale et territoriale en matière de prestation des soins de santé.

« Ce n’est pas un programme de soins dentaires et le gouvernement fédéral ne devrait pas fournir de services sans consulter les provinces », a déclaré mercredi le porte-parole conservateur en matière de santé, Michael Barrett. Il a déclaré que le gouvernement devrait se concentrer sur le financement à plus long terme de la santé des provinces plutôt que de lancer son propre programme dentaire.

Barrett souligne que la plupart des provinces et des territoires offrent déjà une couverture des soins dentaires aux enfants de familles à faible revenu.

Le revenu maximal permis pour être admissible en vertu de la plupart des régimes provinciaux est bien inférieur à celui du régime fédéral proposé. Et les programmes provinciaux ne couvrent pas l’étendue des services dont bénéficient les députés et leurs familles dans le cadre du régime de la fonction publique.

En Ontario, le programme Healthy Smiles offre une couverture aux enfants de moins de 17 ans, mais pour une famille avec deux enfants, l’admissibilité est limitée à ceux dont le revenu annuel est inférieur à 26 817 $.

Pris au milieu se trouvent les parents qui travaillent et qui ne bénéficient pas d’une couverture dentaire privée dans le cadre de leur emploi et ne sont pas admissibles aux régimes provinciaux parce que leurs revenus dépassent le seuil.

« Beaucoup de gens sont légèrement au-dessus de ce niveau de revenu et ne sont donc pas admissibles à ces programmes, mais leurs revenus familiaux sont encore trop bas pour s’en sortir, sans parler de pouvoir payer des soins dentaires », a déclaré le dentiste d’Ottawa Shahrouz Yazdani.

Les taux de remboursement des dentistes qui fournissent des services dans le cadre du régime ontarien sont tellement bas que certains n’ont pas les moyens de prendre des patients, a déclaré Yazdani.

“Notre bureau les accepte, mais nous ne pouvons le faire qu’un nombre limité de fois par mois, car ce n’est pas financièrement viable.”

Le Québec fournit certains services dentaires aux enfants de moins de 10 ans, tandis que l’Alberta offre une couverture dentaire pour enfants sous condition de ressources avec des seuils inférieurs à ceux établis dans C-31.

La prestation dentaire fédérale proposée diffère de l’assurance privée conventionnelle, car les familles admissibles ne sont pas tenues de présenter un reçu et doivent signer seulement une attestation pour percevoir le paiement de 650 $.