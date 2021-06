Le gouvernement de Boris Johnson est « ouvert d’esprit » quant à la prolongation du régime de congé, a déclaré un haut responsable du cabinet.

Le premier ministre écossais Nicola Sturgeon profitera d’un sommet des quatre nations avec le Premier ministre jeudi pour faire pression pour que le programme de maintien dans l’emploi se poursuive au-delà de sa date d’expiration actuelle de septembre.

Le ministre du Cabinet, Michael Gove, a indiqué que cela pourrait être poursuivi. Interrogé sur la possibilité d’une prolongation, il a déclaré: « Nous sommes ouverts d’esprit, oui. »

M. Gove a déclaré que l’initiative, qui prévoit que le contribuable paie en espèces les salaires des travailleurs, a été un « énorme succès » qui n’a été possible que « grâce aux larges épaules du Trésor britannique ».

S’exprimant avant le sommet des quatre nations sur la lutte contre Covid, M. Gove a également insisté sur l’augmentation des dépenses car la réponse à la pandémie se poursuivrait.

Le gouvernement de Mme Sturgeon a fait part de ses inquiétudes quant à un éventuel retour à l’austérité des conservateurs à Westminster, mais M. Gove a déclaré à BBC Radio Scotland’s Bonjour Ecosse programme : « Nous dépenserons plus.

Le ministre du cabinet a déclaré: « Le financement supplémentaire pour tout le monde continuera, et il est important que nous apprenions tous les uns des autres sur la façon dont cet argent devrait être dépensé. »

La réunion réorganisée de jeudi devait avoir lieu la semaine dernière, mais a été reportée après le retrait des premiers ministres du Pays de Galles et d’Écosse parce qu’ils voulaient qu’il s’agisse d’une « discussion significative avec des résultats substantiels ».

Mme Sturgeon et Mark Drakeford ont ensuite écrit à M. Johnson pour lui demander plus de substance et de clarté sur le sommet.

« On m’a donné l’assurance que ce sera une discussion significative, et elle doit l’être », a déclaré le chef du SNP. « Travailler pour se remettre de Covid ne peut pas être un exercice de relations publiques – ce doit être un processus de collaboration qui respecte correctement le règlement de dévolution.

« Le gouvernement écossais exige une certitude sur le financement. Sans cela, les personnes à travers l’Écosse qui ont dû endurer tant de choses ces 14 derniers mois n’auraient pas l’assurance que leurs emplois sont protégés. »