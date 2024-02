Régime alimentaire et immunité : impact du végétalien ou du céto sur le corps

Résumé: Une nouvelle étude révèle des réponses distinctes du système immunitaire aux régimes végétaliens et cétogènes. Sur une période de deux semaines, 20 participants ont alterné entre ces régimes, permettant aux chercheurs d’observer les changements dans l’immunité innée et adaptative, les voies métaboliques et le microbiome intestinal.

Le régime végétalien affectait principalement l’immunité innée et les voies des globules rouges, tandis que le régime céto influençait l’immunité adaptative et une gamme plus large de protéines. Ces résultats mettent en évidence les réponses immunitaires rapides et diverses aux changements alimentaires, ouvrant la voie à des stratégies de prévention et de traitement des maladies basées sur l’alimentation.

Faits marquants:

Le régime végétalien a déclenché des réponses immunitaires innées et affecté les voies liées aux globules rouges, tandis que le régime céto a influencé l’immunité adaptative et une gamme plus large de niveaux de protéines. Les deux régimes ont considérablement modifié les microbiomes et les processus métaboliques des participants. L’environnement contrôlé de l’étude et le groupe diversifié de participants démontrent que les changements alimentaires peuvent affecter systématiquement des systèmes corporels complexes.

Source: NIH

Des chercheurs des National Institutes of Health ont observé des changements rapides et distincts du système immunitaire dans une petite étude portant sur des personnes qui sont passées à un régime végétalien ou cétogène (également appelé céto). Les scientifiques ont surveillé de près diverses réponses biologiques de personnes suivant des régimes végétaliens et céto pendant deux semaines, dans un ordre aléatoire.

Ils ont découvert que le régime végétalien provoquait des réponses liées à l’immunité innée – la première ligne de défense non spécifique de l’organisme contre les agents pathogènes – tandis que le régime céto provoquait des réponses associées à l’immunité adaptative – une immunité spécifique aux agents pathogènes construite par les expositions dans la vie quotidienne et la vaccination.

L’ouvrage est publié dans la revue Médecine naturelle.

Des études supplémentaires sont nécessaires pour examiner comment ces interventions nutritionnelles affectent des composants spécifiques du système immunitaire. Crédit : Actualités des neurosciences

Des changements métaboliques et des changements dans les microbiomes des participants (communautés de bactéries vivant dans l’intestin) ont également été observés. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si ces changements sont bénéfiques ou néfastes et quel effet ils pourraient avoir sur les interventions nutritionnelles contre des maladies telles que le cancer ou les maladies inflammatoires.

La compréhension scientifique de l’impact des différents régimes alimentaires sur le système immunitaire humain et le microbiome est limitée. Les interventions nutritionnelles thérapeutiques, qui impliquent de modifier le régime alimentaire pour améliorer la santé, ne sont pas bien comprises et peu d’études ont comparé directement les effets de plusieurs régimes.

Le régime céto est un régime pauvre en glucides et généralement riche en graisses. Le régime végétalien élimine les produits d’origine animale et a tendance à être riche en fibres et faible en gras.

L’étude a été menée par des chercheurs de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) du NIH et de l’Institut national du diabète et des maladies digestives et rénales (NIDDK) à l’unité de recherche clinique métabolique du centre clinique du NIH. Les 20 participants étaient divers en termes d’origine ethnique, de race, de sexe, d’indice de masse corporelle (IMC) et d’âge.

Chaque personne a mangé autant qu’elle le souhaitait d’un régime (végétalien ou céto) pendant deux semaines, suivie autant qu’elle le souhaitait de l’autre régime pendant deux semaines. Les personnes suivant un régime végétalien, qui contenait environ 10 % de matières grasses et 75 % de glucides, ont choisi de consommer moins de calories que celles suivant un régime céto, qui contenait environ 76 % de matières grasses et 10 % de glucides.

Tout au long de la période d’étude, du sang, de l’urine et des selles ont été collectés pour analyse. Les effets des régimes ont été examinés à l’aide d’une approche « multi-omique » qui a analysé plusieurs ensembles de données pour évaluer les réponses biochimiques, cellulaires, métaboliques et immunitaires de l’organisme, ainsi que les modifications du microbiome. Les participants sont restés sur place pendant tout le mois de l’étude, ce qui a permis un contrôle minutieux des interventions diététiques.

Le passage exclusivement aux régimes alimentaires de l’étude a entraîné des changements notables chez tous les participants. Le régime végétalien a eu un impact significatif sur les voies liées au système immunitaire inné, y compris les réponses antivirales.

D’un autre côté, le régime céto a entraîné une augmentation significative des processus biochimiques et cellulaires liés à l’immunité adaptative, tels que les voies associées aux cellules T et B.

Le régime céto affecte davantage de protéines dans le plasma sanguin que le régime végétalien, ainsi que des protéines provenant d’un plus large éventail de tissus, tels que le sang, le cerveau et la moelle osseuse. Le régime végétalien a favorisé davantage de voies liées aux globules rouges, notamment celles impliquées dans le métabolisme de l’hème, ce qui pourrait être dû à la teneur plus élevée en fer de ce régime.

De plus, les deux régimes ont produit des changements dans les microbiomes des participants, provoquant des changements dans l’abondance des espèces bactériennes intestinales qui étaient auparavant liées aux régimes.

Le régime céto était associé à des changements dans le métabolisme des acides aminés – une augmentation des voies métaboliques humaines pour la production et la dégradation des acides aminés et une réduction des voies microbiennes pour ces processus – ce qui pourrait refléter les quantités plus élevées de protéines consommées par les personnes suivant ce régime. .

Les changements distincts du métabolisme et du système immunitaire provoqués par les deux régimes ont été observés malgré la diversité des participants, ce qui montre que les changements alimentaires affectent systématiquement des voies répandues et interconnectées dans le corps. Des études supplémentaires sont nécessaires pour examiner comment ces interventions nutritionnelles affectent des composants spécifiques du système immunitaire.

Selon les auteurs, les résultats de cette étude démontrent que le système immunitaire réagit étonnamment rapidement aux interventions nutritionnelles. Les auteurs suggèrent qu’il pourrait être possible d’adapter les régimes alimentaires pour prévenir les maladies ou compléter les traitements contre les maladies, par exemple en ralentissant les processus associés au cancer ou aux troubles neurodégénératifs.

À propos de cette actualité de la recherche sur l’alimentation et l’immunité

Auteur: Bureau de presse

Source: NIH

Contact: Bureau de presse – NIH

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

“Signatures immunitaires périphériques différentielles induites par les régimes végétaliens et cétogènes chez l’homme» par Verena M. Link et al. Médecine naturelle

Abstrait

Signatures immunitaires périphériques différentielles induites par les régimes végétaliens et cétogènes chez l’homme

La nutrition a de larges impacts sur tous les processus physiologiques. Cependant, la manière dont la nutrition affecte l’immunité humaine reste largement inconnue. Ici, nous avons exploré l’impact d’une intervention diététique sur l’immunité et le microbiote en effectuant une analyse post-hoc d’un essai clinique dans lequel chacun des 20 participants a consommé séquentiellement un régime végétalien ou cétogène pendant 2 semaines (NCT03878108).

En utilisant une approche multiomique incluant la cytométrie en flux multidimensionnelle et des ensembles de données transcriptomiques, protéomiques, métabolomiques et métagénomiques, nous avons évalué l’impact de chaque régime alimentaire et de chaque changement de régime alimentaire sur l’immunité de l’hôte et le microbiote.

Nos données ont révélé que, dans l’ensemble, un régime cétogène était associé à une régulation positive significative des voies et à un enrichissement en cellules associées au système immunitaire adaptatif. En revanche, un régime végétalien a eu un impact significatif sur le système immunitaire inné, notamment une régulation positive des voies associées à l’immunité antivirale.

Les deux régimes ont eu un impact significatif et différentiel sur le microbiome et le métabolisme des acides aminés associés à l’hôte, avec une forte régulation négative de la plupart des voies microbiennes après un régime cétogène par rapport au régime de base et au régime végétalien.

Malgré la diversité des participants, nous avons également observé un réseau étroitement connecté entre des ensembles de données pilotés par des composés associés aux acides aminés, aux lipides et au système immunitaire.

Collectivement, ces travaux démontrent que chez divers participants, 2 semaines d’intervention diététique contrôlée sont suffisantes pour avoir un impact significatif et divergent sur l’immunité de l’hôte, ce qui pourrait avoir des implications pour des interventions nutritionnelles de précision. Inscription à ClinicalTrials.gov : NCT03878108.