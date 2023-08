Reggie Jackson des Nuggets est prêt à «stabiliser le navire» hors du banc la saison prochaine

Pour Reggie Jackson, il semble qu’il vient de commencer.

Une carrière All-ACC au Boston College. Être un choix de première ronde en 2011 et aller dans une équipe d’Oklahoma City Thunder qui a concouru pour les championnats. Gagner beaucoup d’argent et être un rouage offensif principal avec les Detroit Pistons. Savourant le rôle de héros des séries éliminatoires avec les Clippers de Los Angeles. Et en fait, gagner un championnat avec les Denver Nuggets.

Plus d’une décennie ? Pas question que beaucoup de temps se soit écoulé. Pas question qu’une carrière de basket-ball où il était le joueur de basket-ball de l’année du lycée de l’État du Colorado à Colorado Springs en 2008 ait maintenant plus de jours derrière elle que devant elle.

Mais, au contraire, Jackson comprend à quel point tout cela peut être éphémère et à quelle vitesse tout peut aller. Il se considère béni de durer aussi longtemps en NBA. Il n’est plus l’enfant au visage frais, il n’est plus celui qui cherche un mentorat de vétéran. Il est maintenant le vétéran, poussé dans un rôle important cette saison à venir avec le champion du monde Nuggets. Si tout gagner avec son équipe nationale semble surréaliste à Jackson – eh bien, ça l’est. Mais, alors que Jackson était simplement sur le navire la saison dernière, venant dans le commerce qui a envoyé Bones Hyland aux Clippers, il doit aider à diriger et à diriger le navire cette fois-ci.

« C’est une grande saison pour moi et pour nous en général », a déclaré Jackson. L’athlétisme. «La compréhension avec laquelle nous devons entamer la saison est que nous avons une marque sur le dos collectivement en tant qu’équipe. Mais, aussi, je dois faire ma part et faire tout ce que je peux pour essayer de nous faire réussir autant que possible.

La présence de Jackson la saison dernière dans le vestiaire a été bien accueillie. Il a été une bouffée d’air frais pour les Nuggets. Il a fait ce qu’on lui demandait. Il ne faisait pas non plus partie de la rotation de jeu de l’entraîneur-chef Michael Malone. Cela projette de changer cette saison. Il n’y a pas de Bruce Brown, que Denver a perdu contre les Indiana Pacers pour un contrat auquel Brown ne pouvait tout simplement pas dire non. Il n’y a pas de Jeff Green, l’attaquant polyvalent qui a joué de grandes et importantes minutes sur le banc de Malone. Il a signé avec les Houston Rockets en agence libre.

Cela laisse deux trous importants dans la rotation des Nuggets cette saison à venir. La beauté de Brown était qu’il était une grande aile capable non seulement d’exister, mais aussi de prospérer dans les minutes de sauvegarde du meneur. Cela a permis à Malone de l’utiliser comme couteau suisse sur le banc. Jackson n’est pas Brown. Il n’est pas aussi polyvalent, pas aussi bon défensivement, et il ne fournit pas la pression de la jante que Brown a pu constamment sortir du dribble.

Mais Jackson peut marquer. Il a toujours été doué offensivement. Il a toujours été capable de vivre dans la peinture du rebond, et il a toujours été capable d’étirer les défenses du périmètre. S’il est bien le principal remplaçant de Jamal Murray, il assume une tâche importante. Brown a pu garder Murray frais et même alléger sa responsabilité dans des endroits clés. Jackson est assez grand pour jouer les deux postes de garde et a même été un tireur au début de sa carrière. Les deux ont suffisamment de taille et de compétences collectives pour jouer ensemble.

Plus important encore, la deuxième unité de Denver projette d’être jeune – super jeune. Nous parlons de l’attaquant de deuxième année Christian Braun, de l’attaquant de deuxième année Peyton Watson. Et nous pouvons très bien parler d’une recrue, surtout avec Vlatko Čančar indéfiniment avec un ACL déchiré. On comptera sur Jackson pour fournir le leadership nécessaire sur le banc. Les débutants ? Ils vont bien. La formation de Denver est l’une des meilleures, des plus profondes, des plus qualifiées et des plus équilibrées du basket-ball. Mais, sans Brown et Green, le banc est livré avec des points d’interrogation.

Jackson pourra-t-il aider à répondre à certaines de ces questions ?

« De toute évidence, le départ de Bruce et Jeff est difficile car ils ont tant fait pour l’équipe », a déclaré Jackson. «C’étaient d’excellents gars dans les vestiaires, et ils étaient évidemment formidables pour nous sur le terrain. Ce type de leadership n’est pas facile à remplacer. À mon avis, nous avons l’un des meilleurs cinq de départ de la ligue.

« Mon travail va être d’arriver et d’essayer de stabiliser le vaisseau autant que possible quand je serai dans le match. Je pense que les jeunes gars vont être très amusants à jouer avec eux. Il y a beaucoup de talent dans ce vestiaire. En tant que deuxième unité, nous devons nous assurer que nous sommes capables de faire avancer les choses. »

Avec un peu plus d’un mois avant le camp d’entraînement, les journées de Jackson sont passées au gymnase, travaillant sur son tir, travaillant pour se préparer à la corvée à venir. Ses journées se passent également dans la salle de musculation. Il est titulaire d’un nouveau contrat, un signe certain de confiance en lui de la part du front office des Nuggets. Il ne prend rien pour acquis maintenant, surtout à 33 ans, plus d’une décennie après le début de sa carrière dans la NBA. Il y a quelques années, Jackson était un monstre des séries éliminatoires pour les Clippers et a joué un rôle important dans la franchise en atteignant sa toute première finale de conférence Ouest. Et puis, après un échange, il s’est retrouvé hors d’une rotation des séries éliminatoires.

C’est au crédit de Jackson comment il l’a géré. Il n’a jamais fait la moue. Il contrôlait simplement ce qu’il pouvait. Il a gardé un sourire sur son visage. Il a aidé le vestiaire. Mais, ne vous y trompez pas, c’est une chance pour lui de montrer individuellement qu’il est toujours un joueur de niveau rotation dans une grande équipe. Donc, pour autant qu’il puisse être important pour les Nuggets en tant qu’équipe, cette saison est importante pour lui personnellement.

« Cela ne ressemble pas à une année », a déclaré Jackson. «Cela ressemble vraiment à la sixième ou à la septième année. Je pensais que nous allions gagner beaucoup de championnats en OKC. Tout a été tellement flou. C’est juste une prise de conscience de la vitesse à laquelle la vie évolue. Je pense que ça a été ma plus grande leçon de vieillir. Les jours passent vite, vous devez donc faire de votre mieux pour qu’ils comptent.

(Photo de Reggie Jackson : Nathaniel S. Butler / NBAE via Getty Images)