Reggie Jackson a choisi les Nuggets ; Denver est content de l’avoir fait

Lorsque Reggie Jackson est devenu joueur autonome et a fait son entrée sur le marché des rachats à la fin de la saison dernière, il a été poursuivi par plusieurs équipes rivales.

Un concurrent qui voulait signer Jackson ? Les Milwaukee Bucks.

Giannis Antetokonmpo s’est efforcé de recruter Jackson chez les Bucks, ont déclaré des sources de la ligue DNVR. Le double MVP le voulait vraiment à Milwaukee.

Bien entendu, Jackson a opté pour Denver. Et les Nuggets sont heureux qu’il l’ait fait.

Jackson est revenu aux Nuggets dans le cadre d’un contrat d’agent libre l’été dernier. Maintenant, il est le meneur titulaire de Denver avec Jamal Murray absent pendant au moins les deux prochaines semaines en raison d’une élongation aux ischio-jambiers. Mercredi soir contre les Warriors, Jackson a joué un rôle déterminant dans la victoire des Nuggets 108-105 qui a propulsé Denver à 8-1 cette saison.

Jackson a terminé avec 20 points (3-7 3FG), 6 passes décisives et 0 revirement en 32 minutes.

“Je pense que Reggie a été fantastique pour nous”, a déclaré Michael Malone.

Jackson a été particulièrement bon au quatrième quart-temps de mercredi. Il a joué les 12 minutes entières et a récolté 10 points, un sommet pour l’équipe (4-6 FG). Il a fait équipe avec Nikola Jokic sur plusieurs actions à deux en fin de match qui ont permis à Jackson d’imiter le meneur de jeu qu’il remplace.

“Je pense qu’il est vraiment bon”, a déclaré Jackson à propos de la construction d’une chimie avec Jokic. “Il me donne l’impression que je sais ce que je fais là-bas.”

Jackson ne s’accorde pas assez de crédit. Lorsqu’il a signé avec les Nuggets à la fin de l’année dernière, il n’avait peut-être pas une compréhension complète du Mile High Basketball. Mais après une intersaison complète passée à Denver, il est désormais aligné sur la liste et a été pleinement endoctriné par la philosophie des Nuggets sur le terrain.

Au cours de l’été, Jackson a eu l’occasion de sonder le cerveau de chaque membre de l’équipe d’entraîneurs des Nuggets. Il dit qu’il a pu mieux comprendre pourquoi les Nuggets jouent comme ils le font et le but de leur attaque.

“Je pense qu’il se sent beaucoup plus à l’aise qu’il ne l’était en arrivant avec 23 matchs à jouer l’an dernier”, a déclaré Malone.

Jackson était habitué à être « le quarterback » de l’offensive, comme il le décrit. Tout au long de sa carrière, il a toujours eu le ballon entre les mains. En tant que meneur, Jackson est généralement celui qui prend toutes les lectures et décisions.

Mais c’est différent à Denver et au sein d’une attaque construite autour de Jokic.

Il considère maintenant son rôle de «récepteur» et Jackson s’efforce de comprendre ce que Jokic voit de son point de vue et pourquoi il le voit.

Jackson fait ce qu’il doit faire pour s’intégrer dans l’offensive des Nuggets. Installer des écrans, jouer avec le ballon, créer des décalages et être aux bons endroits lorsqu’il joue aux côtés du MVP consécutif sont autant d’aspects de l’attaque de Denver que Jackson s’efforce de mettre en œuvre dans son jeu.

Ce sont les piliers de l’offensive des Nuggets. C’est ce dont vous devez tenir compte lorsque vous jouez aux côtés du plus grand joueur du monde.

“Je suis très reconnaissant d’avoir passé mon été ici”, a déclaré Jackson.

Ryan Greene-DNVR

Une intersaison d’étude de Jokic Ball s’est traduite par un début prometteur pour le vétéran de 12 ans. Jackson fournit ce dont les Nuggets ont besoin de leur sauvegarde et maintenant de leur meneur de départ.

“Il a passé toute l’intersaison à Denver alors qu’il aurait pu se déplacer partout”, a déclaré Michael Porter Jr.. « Il est resté ici, a appris notre attaque, et ça se voit. C’est payant pour lui. »

Jackson se sent comme une pépite maintenant. L’une des raisons pour lesquelles il est venu à Denver et a fini par signer à nouveau avec les Nuggets était une relation solide avec le personnel d’entraîneurs de l’équipe. Malone a également un respect sain pour Jackson. Vous sentez qu’il fait confiance à Jackson pour s’adapter à la formation avec laquelle il joue.

Denver ne bat pas les Warriors – le septième match des Nuggets en 11 jours – sans le tir et le jeu de meneur de Jackson. Jackson compte 38 passes décisives pour seulement 10 revirements cette saison. Les Nuggets ont dominé leur adversaire de 72 points au cours des 207 minutes pendant lesquelles Jackson est resté sur le terrain.

Jackson a montré sa valeur nuit après nuit. Il prouve qu’il a encore beaucoup à offrir.

“Je me prouve que je peux encore jouer et que je peux être efficace avec cette équipe et ce style de jeu”, a déclaré Jackson à propos de son état d’esprit pour cette année. “Je veux juste prouver que je peux aider cette équipe.”