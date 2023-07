Reggie Cannon dit que la Primeira Liga est plus difficile que la MLS

Le défenseur américain Reggie Cannon a affirmé que la Primeira Liga portugaise était « beaucoup plus intense » que la Major League Soccer. L’arrière droit de 25 ans a déjà joué pour le FC Dallas avant de rejoindre Boavista en 2020 pour un contrat d’une valeur pouvant atteindre 3,5 millions de dollars.

Le défenseur occasionnel de l’équipe nationale masculine des États-Unis a fait ces commentaires lors d’une récente apparition sur Futbol Americas d’ESPN..

« Je vais juste sortir et le dire : la Primeira Liga est beaucoup plus intense et beaucoup plus difficile à jouer que la Major League Soccer », proclama Canon.

L’Américain cite la promotion et la relégation comme raison

« Ce n’est pas négligeable pour la Major League Soccer. Il est évidemment cultivé. C’est évidemment amélioré, mais il n’y a rien qui se compare à avoir un jeu de vie ou de mort en jeu. Lorsque vous êtes dans le dernier match de la saison, vos fans entourent le match et si vous perdez, c’est 1-1 à la 90e minute, vous êtes relégué.

« Ce type d’intensité ne sera pas reproduit car il est si important pour la croissance et le développement de nos joueurs. Et vous pouvez juste voir sur les joueurs qu’ils doivent tout donner. Ce n’est pas seulement, ‘Oh, nous n’avons pas fait les séries éliminatoires, nous avons trois mois de congé et partons en vacances.’ C’est réel et c’est la vie ou la mort là-bas.

Reggie Cannon quitte Boavista en raison de salaires impayés

En plus de discuter des différences entre les deux ligues dans lesquelles il a joué, Cannon a également annoncé qu’il était désormais un agent libre. Le défenseur a affirmé que Boavista n’avait pas effectué de paiements à temps pendant toute la durée de son contrat avec le club.

En fait, il a révélé qu’il n’avait été payé à temps qu’une seule fois en trois ans.

Cannon a fait 28 apparitions au total pour l’USMNT au cours de sa carrière. Cependant, sa dernière sélection pour le pays remonte à près d’un an lors d’un match amical contre le Japon. Le rôle d’arrière droit est assez encombré en ce moment pour les Yanks. Sergino Dest, DeAndre Yedlin, Bryan Reynolds et Shaq Moore font partie des concurrents à ce poste.

Crédit photo : IMAGO / @guelbergoes