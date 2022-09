Reggie Cannon de l’USMNT subit un revers et ajoute à la crise des blessures

L’arrière droit Reggie Cannon manquera le dernier match de préparation des États-Unis contre l’Arabie saoudite mardi en raison d’une blessure à l’aine, devenant le dernier ajout à la longue liste de blessés de l’équipe.

La Fédération américaine de football a déclaré dimanche que Cannon devrait être absent pendant plusieurs semaines.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Le défenseur de Boavista, âgé de 24 ans, a disputé la deuxième mi-temps de la défaite 2-0 de vendredi contre le Japon à Düsseldorf, en Allemagne. Sergino Dest a commencé pour les États-Unis, qui avaient également les arrières droits Joe Scally et DeAndre Yedlin sur le banc.

Cannon a marqué un but en 28 matches internationaux et faisait partie des équipes américaines qui ont remporté la Gold Cup et la Ligue des Nations de la CONCACAF 2021.

Les États-Unis manquent également Timothy Weah, Yunus Musah, Chris Richards, Antonee Robinson, Zack Steffen, Cristian Roldan et Cameron Carter-Vickers en raison de blessures. L’entraîneur Gregg Berhalter a déclaré vendredi qu’il n’était pas clair si Christian Pulisic de Chelsea se remettrait d’une blessure non précisée à temps pour affronter l’Arabie saoudite à Murcie, en Espagne.

Miles Robinson manquera la Coupe du monde à cause d’une déchirure d’Achille.

– Carlisle: USMNT sans réponse pour le Japon en amical

De retour en Coupe du monde après avoir échoué à se qualifier pour le tournoi de 2018, les États-Unis ouvrent leur campagne contre le Pays de Galles le 21 novembre, affrontent l’Angleterre quatre jours plus tard et clôturent la phase de groupes le 29 novembre contre l’Iran.

Berhalter prévoit d’annoncer sa composition pour la Coupe du monde le 9 novembre, cinq jours avant la date limite pour la soumettre à la FIFA.

L’Arabie saoudite a fait match nul 0-0 avec l’Équateur, en route pour la Coupe du monde, vendredi à Murcie.