Reggie Cannon de l’USMNT – Les menaces de mort font partie de la société

L’arrière arrière de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Reggie Cannon, a déclaré que sa sécurité avait été compromise en raison de son franc-parler sur les tensions raciales aux États-Unis.

Cannon, s’adressant à The Guardian, a ajouté que sa perception des États-Unis avait changé depuis son arrivée au côté portugais de Boavista en septembre 2020.

Cannon a quitté le FC Dallas pour un transfert de 3 millions d’euros vers Boavista en septembre. Depuis lors, les États-Unis ont subi une campagne électorale mouvementée, suivie d’une insurrection au Capitole et du deuxième procès en destitution de l’ancien président américain Donald Trump.

Il a déclaré que les abus incluaient: « Menacer de tuer votre famille, menacer de se présenter chez vous, menacer de vous faire des choses vulgaires, ce que je ne peux pas dire. Malheureusement, cela fait partie de la société que l’Amérique est aujourd’hui, surtout quand Trump était en charge. Maintenant, nous avons dépassé cela.

Cannon espère que la politique américaine changera bientôt. «Je ne pense pas qu’un seul homme puisse réparer les dégâts causés», a-t-il déclaré à propos du président Joe Biden, en poste depuis le 20 janvier. [the U.S.], qui est un énorme problème que les gens refusent d’admettre.

Il a déclaré que sa vision de l’Amérique depuis son arrivée en Europe avait changé «à cent millions de pour cent.

« En regardant l’insurrection, le Texas gelé en ce moment … expliquer à mes coéquipiers ce qui se passe dans le pays me déroute. Expliquer l’Amérique dans laquelle j’ai vécu à ceux qui ne vivent pas en Amérique, c’est comme si Je décris l’époque médiévale », a déclaré Cannon.

Cannon a été frustré par la réaction des supporters du FC Dallas face aux événements qui ont suivi la mort de George Floyd en mai et une série de manifestations à l’échelle nationale. Les fans ont hué lorsque les joueurs ont pris un genou pendant l’hymne national avant les matchs. FCD a alors demandé à Cannon de s’excuser.

« C’est une question tellement polarisante quand on y passe, mais nous savions que nous devions faire quelque chose qui susciterait la conversation et c’était l’occasion idéale de le faire », a déclaré le joueur de 22 ans. «Les gens étaient contre les manifestations violentes, ils étaient contre les manifestations pacifiques, mais ils n’étaient contre rien de tout cela, ils étaient contre nous qui parlions, nous parlions pour souligner les injustices auxquelles mon peuple est confronté et auquel il fait face depuis le plus longtemps. «

Cannon a déclaré qu’il estimait que la situation avec Dallas avait été mal gérée et qu’il y avait des répercussions.

« Mais ma carrière n’a pas été affectée par cela et je suis capable de passer au niveau supérieur en temps utile », a-t-il ajouté.

Le Texas, où Cannon a passé quatre ans dans les livres du FC Dallas, a subi le mois dernier une tempête hivernale brutale en février qui a causé plus de 70 morts et laissé des gens sans électricité, chauffage et eau au milieu d’une pandémie.

Le grand-père de Cannon, Warren M. Washington, est un scientifique renommé spécialisé dans le changement climatique et a reçu la National Medal of Science par l’ancien président américain Barack Obama.

«Même maintenant, là où les gens rejettent toujours le changement climatique en Amérique, je regarde le travail que mon grand-père a fait pour prouver scientifiquement qu’une grande partie de cela existe et c’est une menace qui vient – c’est vraiment incroyable de voir le travail révolutionnaire qu’il a accompli , surtout en tant qu’Afro-américain à son époque », a-t-il déclaré.

« Il a brisé beaucoup de frontières et il a donné beaucoup de motivation à ma carrière, et c’est pourquoi les gens ne peuvent pas me pousser vers le bas, car il a dû tout traverser pour arriver au niveau qu’il est; pour ébranler celui d’Obama. main; pour gagner cette médaille; pour prouver que les scientifiques ont tort qu’un Afro-américain peut faire cela. «