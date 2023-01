Reggie Bush et Tebow de l’USC entrent au Temple de la renommée du football universitaire

Reggie Bush, dont la victoire au trophée Heisman pour la Californie du Sud en 2005 a été annulée en raison de violations de la NCAA, faisait partie des 18 joueurs de la dernière classe du College Football Hall of Fame annoncée lundi.

Le quart-arrière de Floride Tim Tebow , qui a remporté le Heisman en 2007, a également été élu dans la salle par la National Football Foundation , avec Dwight Freeney de Syracuse ; Luke Kuechly du Boston College ; LaMichael James de l’Oregon; et Michael Bishop de l’État du Kansas.

Bush a joué dans deux équipes de championnat national avec l’USC en 2003 et 2004, et a mené les Troyens à un autre match pour le titre en 2005, une saison au cours de laquelle il a remporté le Heisman avec une saison spectaculaire. Il a couru pour 1 740 verges, une moyenne de 8,7 verges par course et a marqué 19 touchés.

Il est devenu le deuxième choix au total du repêchage de la NFL par les Saints de la Nouvelle-Orléans après une carrière universitaire qui l’a vu courir pour 3169 verges en trois saisons, avec une moyenne de 7,3 verges par course et marquer 42 touchés.

La NCAA a ensuite enquêté sur USC et Bush et a déterminé que lui et sa famille avaient reçu des avantages inadmissibles d’un agent de marketing alors qu’ils jouaient pour les chevaux de Troie.

La NCAA a frappé l’USC avec des sanctions sévères en 2010 et plus tard, le Heisman Trust a annulé la victoire de Bush à Heisman et lui a demandé de rendre son trophée.

Parmi les pénalités de la NCAA, l’USC s’est dissocié de Bush pendant 10 ans. Cette sanction a été levée en 2020 et Bush a été accueilli à nouveau par l’école.

La victoire de Heisman reste annulée, affirmant qu’elle ne rendrait le prix que si la NCAA reconsidère les sanctions contre Bush. La NCAA a déclaré qu’elle ne réévaluerait pas les anciens cas d’infractions, bien qu’il y ait eu des appels à le faire à la lumière des règles moins restrictives d’aujourd’hui concernant la rémunération des athlètes pour les accords d’approbation.

Bien que Bush ne soit toujours pas un gagnant de Heisman dans le livre des records officiels, il sera un Hall of Famer.

La National Football Foundation, qui gère la salle universitaire, s’est montrée plus indulgente ces dernières années à l’égard des joueurs et des entraîneurs qui ont été liés aux scandales de la NCAA.

L’ancien entraîneur de l’Ohio State, Jim Tressel, a été élu en 2015. Il a été contraint de démissionner par l’école qu’il dirigeait à un championnat national en 2011 pour avoir induit en erreur les enquêteurs de la NCAA.

Le porteur de ballon SMU Eric Dickerson a attendu des décennies avant d’entrer au Temple de la renommée en 2021. Dickerson n’a jamais été reconnu coupable d’avoir enfreint les règles de la NCAA, mais son association avec un programme qui a été arrêté au milieu des années 1980 pour des violations qui ont duré son temps au l’école suffisait à le tenir à l’écart.

Le reste de la dernière classe de Hall of Famers du collège comprend: Eric Berry du Tennessee; Robert Gallery de l’Iowa; Derrick Johnson du Texas; Bill Kollar de l’État du Montana; Jeremy Maclin du Missouri; Terrance Mathis du Nouveau-Mexique; Bryant McKinnie de Miami; Corey Moore de Virginia Tech ; Michael Stonebreaker de Notre-Dame; Troy Vincent du Wisconsin; Brian Westbrook de Villanova; et DeAngelo Williams de Memphis.

Les quatre entraîneurs qui seront intronisés au Temple de la renommée en décembre seront Monte Cater de Shepherd; Roy Kramer, l’entraîneur du centre du Michigan qui est devenu commissaire de la conférence du sud-est; Mark Richt, qui a entraîné Georgia et Miami ; et le gourou de la triple option Paul Johnson, qui a travaillé chez Georgia Southern, Navy et Georgia Tech.

Ralph D. Russo, The Associated Press