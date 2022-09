Regent teste un prototype de planeur de mer électrique : vidéo

Regent, une startup développant des hydravions électriques, a effectué une série d’essais dans la baie de Narragansett dans le Rhode Island pour prouver que ses véhicules uniques peuvent “flotter, déjouer et voler” comme prévu.

Le co-fondateur et PDG de Regent, Billy Thalheimer, a déclaré que la société avait déjà accumulé un carnet de commandes de 7 milliards de dollars pour ses planeurs marins.

La première version qu’il prévoit de déployer, le Viceroy, pourra transporter 12 passagers entre des destinations côtières ou insulaires plus rapidement que les bus, les trains ou les ferries traditionnels, et à un prix inférieur à celui d’un vol commercial, a déclaré Thalheimer. Il devrait entrer en service commercial d’ici la fin de 2025, selon la société.

Pour préparer ce lancement commercial, la société a construit une version à l’échelle 1/4 du Viceroy pour des tests en conditions réelles.

Ce modèle prototype, surnommé le Squire, était capable de sortir lentement d’un port du Rhode Island, puis de se lancer à une vitesse d’environ 40 mph dans les airs, où il a volé à environ 10 pieds au-dessus de l’océan ouvert à une vitesse allant jusqu’à 50 mph. La version commerciale volera plus haut au-dessus de l’eau à des vitesses allant jusqu’à 180 mph, selon la société.

À terme, les voyageurs devraient pouvoir descendre jusqu’à un quai et monter à bord de ces planeurs de mer comme ils le feraient pour un ferry ou un bateau-taxi ordinaire.

Le planeur de mer, qui décolle et atterrit à l’aide de télécommandes et d’un système partiellement automatisé, traverse un port et au milieu de la circulation des bateaux, alimenté par une batterie lithium-ion rechargeable. Il coupe à travers les vagues sur les hydroptères, qui sont comme des échasses ou des ailes sous-marines qui donnent à un bateau une formidable tolérance aux vagues, ce qui permet une conduite en douceur même dans des eaux agitées.

Une fois sur le bord du port, le planeur de mer Regent accélère et décolle, restant à moins d’une envergure de la surface de l’eau. “C’est comme voler sur un coussin d’air – quelque chose comme un pélican”, a déclaré le PDG.

La partie la plus délicate, sur le plan technologique, selon le co-fondateur et directeur technique de Regent, Mike Klinker, est de concevoir un véhicule capable de faire cette transition du flottement sur un hydroptère au levage au-dessus de l’eau.

“Lorsque le véhicule est dans les hydroptères, c’est comme conduire au-dessus de la surface de l’eau sur des échasses”, a déclaré le CTO.

“Les vagues passent sous vous. Vous êtes vraiment isolé de toute vague ou de toute instabilité qui rendrait un bateau traditionnel inconfortable pour un passager.”

Une fois que le bateau décolle de la surface et a sorti ces hydroptères de l’eau, “C’est comme être dans un avion de ligne traditionnel où le trajet est très fluide, à l’exception du fait que nous volons bas au-dessus de la surface de l’eau, ce qui vous donne quelque chose comme un type de fenêtre de maison au deuxième étage avec vue sur l’océan et une vue magnifique sur les villes qui vous entourent », a déclaré Klinker.

Après des tests réussis au cours de l’été, Regent vise maintenant à ce que le planeur de mer Viceroy entre en service d’ici la fin de 2025. La startup développe également un planeur de mer de 100 passagers, surnommé le Monarch, qui peut transporter 25 000 livres de charge utile. Il espère lancer ce modèle plus grand en service d’ici la fin de 2028.

Regardez le Squire lors de ses premiers vols d’essai dans le Rhode Island ici.