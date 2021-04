La société cherchera à établir des itinéraires de passagers entre les principaux hubs comme Boston et New York, Los Angeles et San Francisco, ou des itinéraires plus courts comme New York City vers les Hamptons ou des itinéraires reliant les îles d’Hawaï.

Le duo a précédemment travaillé pour une société Boeing, Aurora Flight Sciences, et tous deux sont des pilotes privés licenciés par la FAA. Thalheimer a déclaré à CNBC que REGENT voulait faire des voyages entre les villes côtières rapides, sûrs, abordables et fiables avec la plus petite empreinte environnementale possible. (Le nom de l’entreprise est l’acronyme de Regional Electric Ground Effect Naval Transport.)

Mais pour l’instant, avec 9 millions de dollars de financement de démarrage en main, la start-up se concentre sur un prototype.

«Nous allons piloter un prototype à l’échelle quart d’ici la fin de cette année», a déclaré Thalheimer. «Le prototype aura une envergure d’environ 15 pieds et pèsera environ 400 livres. Nous devons nous assurer qu’il fonctionne dans des environnements opérationnels représentatifs, comme dans des vagues et des conditions météorologiques différentes.

La société prévoit d’effectuer son premier vol dans la région de Boston, mais cherche un endroit pour effectuer des tests ailleurs pendant les hivers rigoureux de la Nouvelle-Angleterre.

Contrairement aux générations précédentes dans le domaine de la technologie, dit Thalheimer, travailler sur une start-up qui traite des atomes et pas seulement des bits et des octets est plus facile que jamais. REGENT suit le succès des entreprises de robotique et de véhicules électriques comme Kiva Robotics, Tesla, DJI et autres.

« Les investisseurs étaient enthousiastes à ce sujet. Et nous entendons de nombreuses villes dire de venir ici, et nous vous aiderons », a déclaré Thalheimer. « Nous pensons que la culture de Boston nous aide aujourd’hui. Nous sommes dans l’écosystème du MIT, Harvard. Et nous avons de très bonnes relations dans la scène de la robotique et de l’aérospatiale ici. » (Entre autres choses, Boston abrite des entreprises comme Raytheon et Draper Laboratory.)

Les investisseurs dans l’activité de ferry volant de REGENT comprennent Caffeinated Capital, l’un des premiers bailleurs de fonds de la start-up à réaction supersonique Boom, Mark Cuban, le fonds des fondateurs de Peter Thiel, Y Combinator et d’autres.

Le fondateur de Caffeinated Capital, Raymond Tonsing, a déclaré qu’il voyait REGENT incarner l’avenir des avions électriques, avec un service de ferry ultra rapide pouvant même rivaliser avec les automobiles un jour.

« Fondamentalement, nous sommes sur le point de cesser d’utiliser des combustibles fossiles pour aller de A à B, y compris lorsque vous ne touchez pas le sol. Et vous savez? C’est un marché énorme, et je pense que REGENT a un très bon plan. être des passagers aériens dans environ 4 ans. «

Le plan de mise sur le marché relativement rapide existe en grande partie parce que la société s’attend à faire face aux règles et réglementations qui régissent les navires maritimes, et non les avions, a expliqué Tonsing.

Il faut plus de temps pour faire approuver un nouvel avion à réaction pour transporter des passagers. Alors que la sécurité est toujours primordiale, un WIG volera dans l’espace aérien inférieur, au-dessus des vagues. Il n’est pas destiné à survoler les villes, les maisons et les routes.

L’investisseur Mark Cuban a également déclaré dans un e-mail envoyé à CNBC: « Le temps est l’actif le plus précieux que nous ne possédons pas. REGENT simplifie et accélère tant de voyages difficiles. Son impact sera significatif et mondial. »

Bien qu’il n’y ait pas un écrasement de concurrence pour développer des planeurs de mer électriques pour des passagers comme REGENT, certaines entreprises de motomarines électriques et hybrides-électriques pourraient se disputer des contrats similaires ou un financement à l’avenir.

Ces sociétés comprennent d’autres développeurs de WIG Flying Ship Company et RDC Aqualines, ainsi que des fabricants de bateaux de véhicules électriques tels que Pure Watercraft à Seattle, Candela en Suisse et la Wellington Electric Boat Building Company en Nouvelle-Zélande.