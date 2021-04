Vue du siège social et de recherche et développement de Regeneron Pharmaceuticals sur Old Saw Mill River Road à Tarrytown, New York.

Regeneron Pharmaceuticals a déclaré lundi qu’il demanderait à la Food and Drug Administration d’autoriser l’utilisation de son traitement par anticorps Covid-19 comme traitement préventif.

La thérapie, qui a été donnée à l’ancien président Donald Trump peu de temps après son diagnostic de Covid-19 l’année dernière, a déjà été autorisée par la FDA pour traiter les adultes atteints de Covid-19 léger à modéré et les patients pédiatriques d’au moins 12 ans de âge qui ont été testés positifs pour le virus et qui présentent un risque élevé de maladie grave.

Regeneron a déclaré qu’il cherchait à étendre l’utilisation de son traitement aux États-Unis après qu’un essai clinique de phase trois, mené conjointement par les National Institutes of Health, a révélé que le médicament réduisait de 81% le risque d’infections symptomatiques chez les individus.

La société a également déclaré que les personnes symptomatiques et traitées avec le médicament avaient résolu leurs symptômes, en moyenne, deux semaines plus rapidement que celles qui avaient reçu un placebo.

« Avec plus de 60 000 Américains qui continuent à recevoir un diagnostic de COVID-19 chaque jour, le cocktail d’anticorps REGEN-COV peut aider à fournir une protection immédiate aux personnes non vaccinées qui sont exposées au virus », Dr. George Yancopoulos, président et directeur scientifique de Regeneron, a déclaré dans un communiqué de presse.

L’essai a recruté 1505 personnes qui n’étaient pas infectées par le virus mais vivaient dans le même foyer avec une personne récemment testée positive. Les participants ont reçu une dose de la thérapie Regeneron ou un placebo.

La société a déclaré que 41% des personnes participant à l’essai étaient hispaniques et 9% étaient noires. De plus, 33% des participants étaient obèses et 38% avaient 50 ans et plus, selon l’entreprise.

La thérapie de Regeneron fait partie d’une classe de traitements connus sous le nom d’anticorps monoclonaux, qui sont conçus pour agir comme des cellules immunitaires et combattre les infections. Les traitements par anticorps monoclonaux ont attiré une large attention après l’annonce que Trump avait reçu le médicament Regeneron en octobre.

Au cours des derniers mois, les responsables de la santé publique ont craint que les variantes émergentes et hautement contagieuses du coronavirus ne représentent une menace pour les anticorps monoclonaux existants sur le marché. Mais le Dr Myron Cohen, qui dirige les efforts en matière d’anticorps monoclonaux pour le réseau de prévention COVID parrainé par les NIH, a déclaré que le médicament avait montré qu’il conservait sa puissance contre de nouvelles souches.

Alors que l’attention du monde s’est tournée vers l’administration des vaccins Covid-19, les experts de la santé affirment que les traitements sont également d’une importance cruciale pour mettre fin à la pandémie, qui a infecté plus de 31,1 millions d’Américains et tué au moins 561800 en un peu plus d’un an, selon les données compilées. par l’Université Johns Hopkins.