Régé Jean-Page surnommé “l’homme le plus beau du monde”

Il ne reprendra peut-être jamais son rôle de D-Dropping Duke of Hastings, mais un Bridgerton bae est TOUJOURS en train de fondre des culottes et de faire la une des journaux.

Régé Jean-Page a été jugé «pratiquement parfait» par la science et il est en bonne compagnie étant donné qu’il a devancé Chris Hemsworth et Michael B. Jordan. La nouvelle vient par PERSONNES qui citait l’étude du chirurgien plasticien britannique, le Dr Julian De Silva, qui utilisait un logiciel de cartographie numérique du visage pour déterminer les hommes les plus beaux du monde. Le logiciel a analysé les fonctionnalités de Page et a classé l’acteur au premier rang.

Le Dr De Silva a conclu que Regé Jean-Page a une symétrie faciale de 93,65% selon le nombre d’or grec de la beauté Phi, qui mesure la perfection physique.

Sa symétrie de 93,65% a également été comparée à celle d’hommes presque scientifiquement parfaits comme Chris Hemsworth…

MBJ…

Styles Harry…

et le footballeur Jude Bellingham.

De Silva a également annoncé le classement restant pour le titre : la star de Thor Chris Hemsworth, qui s’est classé deuxième avec 93,53 %, Michael B. Jordan est arrivé troisième à 93,46 %, Harry Styles s’est classé quatrième dans l’analyse (92,30 %), tandis que le joueur de football anglais Jude Bellingham a terminé cinquième (92,22%).

Le Dr De Silva a également ajouté que selon la science, Chris Evans est le 7ème homme le plus beau du monde avec un score de 91,9% dans le nombre d’or, suivi de George Clooney à 89,91%, Henry Golding à 87,98% et Dwayne Johnson à 86,07 %.

Étude très intéressante. On se demande où la culotte fond comme Trevante Rhodes…

et Morris Chestnut se classeraient dans cette étude.

Que pensez-vous du fait que Régé Jean-Page soit surnommé le plus bel homme du monde par la science ?