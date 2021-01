Regé-Jean Page est peut-être la star en fuite de Netflix Smash Bridgerton – mais la spéculation est déjà répandue qu’il pourrait échanger son costume de drame d’époque contre un smoking pour représenter James Bond.

L’acteur de 31 ans incarne Simon Basset, duc de Hastings, dans le drame à succès de Netflix – qui excite les fans de télévision depuis son lancement le mois dernier.

Alors que Daniel Craig doit enfin se retirer en tant que James Bond dans la série de franchise de films 007 plus tard cette année après que son film de chanson de cygne, No Time To Die, ait été retardé plusieurs fois par rapport à la date de sortie originale de novembre 2019.

Au cours des deux dernières semaines, Regé-Jean est devenu le nom sur toutes les lèvres lorsqu’il s’agit de spéculer sur qui devrait ensuite incarner l’espion du MI6 sur grand écran.







(Image: Mike Marsland / WireImage)



Grâce à sa performance évanouissante dans l’émission Netflix, beaucoup pensent que l’acteur zimbabwéen et britannique est une chaussure pour le rôle.

Et maintenant, l’homme lui-même a parlé des rumeurs lors d’une apparition dans l’émission américaine de fin de soirée Tonight avec Jimmy Fallon.

Il a dit: «Si vous êtes britannique et que vous faites quelque chose de quelque respect que les gens reconnaissent bien, les gens vont commencer à dire le mot« B ».

Il n’a pas nié exactement qu’il pourrait être prêt pour le rôle, mais il n’a pas non plus confirmé les rumeurs.







(Image: LIAM DANIEL / NETFLIX)



Au lieu de cela, il a dit qu’il était honoré d’être dans la même conversation qu’une série d’autres acteurs de haut niveau qui auraient tous été dans la course 007 – y compris la star du super-héros Marvel Idris Elba, le morceau de comédie romantique Henry Golding et l’idole d’Hollywood Tom Robuste.

Regé-Jean a jailli: «Je suis très content d’avoir le badge, je suis très content d’être en compagnie de ces personnes qui ont le badge, mais ce n’est qu’un badge.

No Time To Die devrait sortir en avril après un plan de sortie très retardé.

Daniel 007, âgé de 52 ans, était un casting surprise pour le 25e film de Bond après avoir déclaré qu’il préférait «se couper les poignets» plutôt que de reprendre le rôle après avoir joué dans Spectre en 2015.







(Image: PA)



Cependant, le prochain film devrait être sa dernière apparition dans le rôle – enfin après que la date de sortie originale ait été repoussée de novembre 2019 à février 2020 après que le réalisateur original Danny Boyle ait abandonné en raison de « différences créatives ».

La publication a ensuite été repoussée en avril 2020 – pour être à nouveau déplacée en novembre 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

La crise sanitaire faisant toujours rage, la publication a de nouveau été reportée à avril 2021 – bien qu’il ne soit pas clair si les verrouillages actuels pourraient avoir un impact sur la date de sortie au Royaume-Uni alors que les entreprises de spéculation pourraient rester fermées pendant des mois.