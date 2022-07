Regé-Jean Page répond à la possibilité que «Bridgerton» refonde son rôle – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Evan Agostini/Invision/AP/Shutterstock

Régé-Jean Page a parlé de la possibilité que sa bien-aimée Bridgerton Le personnage, Simon Bassett, le duc de Hastings, sera refondu dans les saisons futures du drame à succès de la période Netflix. “Ils sont libres de faire ce qu’ils veulent”, a déclaré le nominé aux Emmy Awards. Variété à la première de son nouveau film d’action L’homme gris le 13 juillet. Régé-Jean, 34 ans, a expliqué que lui et Shonda Rimesl’un des producteurs exécutifs de Bridgerton“a eu une merveilleuse conversation à la fin de la saison 1. Nous étions assez satisfaits de la façon dont nous avons réussi l’atterrissage sur celui-là.”

Régé-Jean était la vedette de la saison 1 de Bridgertonqui portait sur l’histoire d’amour de Simon avec Phoebe Dynevorest Daphné Bridgerton. Mais Régé-Jean a décidé de quitter la série après une seule saison, à la grande déception des fans. “Nous avons si bien réussi cet arc rédempteur que les gens oublient que Simon était plutôt horrible”, se souvient Regé-Jean de son passage dans la série. «Il était le meilleur exemple de f *** boy de Regency que nous ayons rencontré. Et donc, parce que nous avons si bien bouclé la boucle, parce que nous avons réussi cet atterrissage, vous vous retrouvez avec ce sentiment formidable. Vous devez vraiment être courageux pour mettre fin à des histoires comme celle-là.

La saison 2 a exploré la romance entre Jonathan Baileyest Anthony Bridgerton et Simone AshleyC’est Kate Sharna. Régé-Jean raconte Variété il n’a pas regardé la nouvelle saison, qui est sortie en mars. “Je ne l’ai pas rattrapé.” Regé-Jean ne sera pas non plus de retour pour la saison 3, qui parle de Penelope Featherington (Nicolas Coughlan) et Colin Bridgerton (Luc Newton).

Après que sa sortie de la série ait été confirmée avant la deuxième saison, Regé-Jean a déclaré Variété qu’il a toujours considéré son rôle comme un “arc d’une saison”. Il a ajouté: «Je peux entrer, je peux apporter ma contribution, puis le Bridgerton la famille roule. On dit que Régé-Jean a laissé passer environ 250 000 $ pour revenir en tant que star invitée pour la saison 2. Il se concentre maintenant sur sa carrière cinématographique, y compris L’homme gris (qui met également en vedette Chris Evans et Ryan Gosling) et la fonction Paramount Donjons et Dragons avec Chris Pin, Michelle Rodriguez et Le juge Smith.