Créatif révolutionnaire exceptionnel (télévision)

Raynelle Swilling – Chérir le jour (PROPRE: Réseau Oprah Winfrey) – GAGNANT

Salle Katori – Vallée P (Starz)

Keith Knight – Réveillé (Hulu)

Ramy Youssef – Ramy (Hulu)

Teri Schaffer – Chérir le jour (PROPRE: Réseau Oprah Winfrey)

Nouvel artiste exceptionnel

Doja Cat – « Say So » (RCA Records / Kemosabe) – GAGNANT

Chika – « High Rises » (Warner Records)

D Smoke – Black Habits (WoodWorks Records / EMPIRE)

Giveon – Quand tout est dit et fait (Epic Records)

Skip Marley – Higher Place (Island Records / Tuff Gong Records)

Artiste masculin exceptionnel

Drake – « Laugh Now, Cry Later » (Republic Records) – GAGNANT

Big Sean – « Detroit 2 » (Def Jam Recordings / GOOD Music)

Black Thought – « Streams of Thought, Vol. 3: Cane & Able » (Republic Records)

Charlie Wilson – « Tout mon amour » (P Music Group / BMG)

John Legend – « Bigger Love » (Columbia Records)

Artiste féminine exceptionnelle

Beyoncé – « Black Parade » (Columbia Record / Parkwood) – GAGNANT

ER – « Je ne peux pas respirer » (RCA Records / MBK Entertainment)

Jazmine Sullivan – « Lost One » (RCA Records)

Ledisi – « Anything For You » (Listen Back Entertainment / BMG)

Alicia Keys – « Alicia » (RCA Records)

Vidéoclip / album visuel exceptionnel

« Brown Skin Girl » – Beyonce ‘feat WizKid, SAINt JHN, Blu Ivy Carter (Columbia Record / Parkwood) – GAGNANT

« Je ne peux pas respirer » – ELLE (RCA Records / MBK Entertainment)

« Anything For You » – Ledisi (Listen Back Entertainment / BMG)

« Black is King » – Beyonce´ (Columbia Record / Parkwood)

« Do It » – Chloe x Halle (Columbia Record / Parkwood)

Album exceptionnel

« Chilombo » – Jhené Aiko (Def Jam Recordings) – GAGNANT

« Alicia » – Alicia Keys (RCA Records)

« b7 » – Brandy (Marque Nu / eOne)

« Bigger Love » – ​​John Legend (Columbia Records)

« The Wild Card » – LEDISI (Listen Back Entertainment / BMG)

Album de compilation / bande-son exceptionnel

Âme Bande originale du film – Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste et Tom MacDougall (Walt Disney Records) – GAGNANT

Fond noir de Ma Rainey (Musique du film Netflix) – Branford Marsalis (Milan)

Peu sûr: Musique de la série originale de HBO « – Various Artists (Atlantic Records)

Jingle Jangle: Un voyage de Noël – Artistes variés (Atlantic Records)

Les premières dames de l’Évangile: le biopic des sœurs Clark Bande originale – Donald Lawrence (Relevé Entertainment)

Album évangélique / chrétien exceptionnel

Le retour – The Clark Sisters (Karew / Motown) – GAGNANT

Navire choisi – Marvin Sapp (RCA Inspiration)

Évangile selon PJ – PJ Morton (Morton Inspiration / Tyscot Records)

Je suis – Koryn Hawthorne (Inspiration RCA)

Kierra – Kierra Sheard (Inspiration Karew / RCA)

Evangile / chanson chrétienne exceptionnelle

« Touch from You » – Tamela Mann (TillyMann Inc.) – GAGNANT

« Tout dans son plan » – PJ Morton (Morton Inspiration / Tyscot Records)

« Jamais perdu » – CeCe Winans (Pure Springs Gospel)

« Quelque chose doit se casser » – Kierra Sheard feat. Tasha Cobbs-Leonard (Inspiration Karew / RCA)

« Strong God » – Kirk Franklin (Fo Yo Soul / RCA Records)

Album de jazz exceptionnel – Instrumental

Musique de et inspirée par la soul – Jon Batiste (Walt Disney Records) – GAGNANT

Soit de l’eau – Christian Sands (Groupe de musique Mack Avenue)

Oméga – Immanuel Wilkins (Blue Note Records)

La réciprocité – George Burton (Musique de Inner Circle)

L’Iconoclaste – Barry Stephenson (indépendant)

Album de jazz exceptionnel – Voix

Salle sainte – En direct à Alte Oper – Somi (Salon Africana) – GAGNANT

Donny Duke et Wonder – Nathan Mitchell (Groupe de musique ENM)

Retirer les couvertures – Mike Phillips (Groupe d’enregistrement Sono)

Plus forte – Jeff Bradshaw (Bone Deep Enterprises)

Le tourbillon (De la série originale Netflix) – The Eddy (Arista Records)

Chanson Soul / R & B exceptionnelle

« Do It » – Chloe x Halle (Columbia Record / Parkwood)

« Je ne peux pas respirer » – ELLE (RCA Records / MBK Entertainment)

« Anything For You » – LEDISI (Listen Back Entertainment / BMG)

« S. feat. HER » – Jhené Aiko (Def Jam Recordings)

« Black Parade » – Beyonce ‘(Columbia Record / Parkwood)

Chanson hip hop / rap exceptionnelle

« Savage Remix » – Megan Thee Stallion feat. Beyoncé (300 Entertainment / 1501 Certified Ent. LLC) – GAGNANT

« Deep Reverence feat. Nipsey Hussle » – Big Sean (Marque Nu / eOne)

« Cool Off » – Missy Elliott (Atlantic Records)

« Rire maintenant, pleurer plus tard » – Drake (Republic Records)

« La vie est bonne » – Future & Drake (Epic Records)

Duo, groupe ou collaboration exceptionnel (traditionnel)

Chloe x Halle – « Wonder What She Think Of Me » (Columbia Record / Parkwood) – GAGNANT

Alicia Keys feat. Jill Scott – « Jill Scott » (RCA Records)

Jimmy Jam et Terry Lewis feat. Babyface – « Il n’en sait rien » (BMG)

Kem feat. Toni Braxton – « Live Out Your Love » (Motown Records)

Ledisi et PJ Morton – « Anything For You » (Listen Back Entertainment / BMG)

Duo, groupe ou collaboration exceptionnel (contemporain)

Megan Thee Stallion feat. Beyoncé – « Savage Remix » (300 Entertainment / 1501 Certified Ent. LLC) – GAGNANT

Alicia Keys feat. Khalid – « So Done » (RCA Records)

Big Sean feat. Nipsey Hussle – « Deep Reverence » (Def Jam Recordings / GOOD Music)

Chloe x Halle – « Do It » (Columbia Record / Parkwood)

Jhené Aiko feat. HER – « BS » (Def Jam Recordings)