Régé-Jean Page fait tourner les têtes lors de la première mondiale de “The Grey Man”

La vie après “Bridgerton”

Globalement assoiffé d’étoiles Régé-Jean Page était à l’avant-plan de la première mondiale de “The Grey Man” où il a affiché son sourire brûlant de culotte tout en commandant le tapis avec le style classique d’Armani.

L’événement propulsé par des stars a été animé par des apparitions de Ryan Gosling, Chris Evans, Ana De Armas, Billy Bob Thorton, Alfred Woodard, Jessica Henwick, Dhanush, Julia BeurresDirecteurs Joe et Anthony Russoet plus.

Cela survient après que Page aurait refusé 50 000 $ / épisode pour revenir à “Bridgerton” qui semble être dans son rétroviseur alors qu’il s’aventure dans sa carrière sur grand écran.

“Ce type est une star de cinéma. C’est comme s’ils avaient créé un moule pour les stars de cinéma… nous avons rencontré Regé en personne, il est 10 fois plus charismatique en personne qu’il ne l’est à l’écran », se souvient de Russo à propos de sa rencontre avec son frère Anthony Russo et Page. « Je sais que c’est difficile à croire. Nous nous sommes éclatés à travailler avec lui sur ce film. “Je pense que Ryan et Chris étaient un peu nerveux lorsque nous avons choisi Regé”, a-t-il déclaré, ajoutant que “il y a beaucoup de concurrence”.

Dans “The Grey Man”, son premier grand film, le marchand de la mort Court Gentry (Ryan Gosling) alias Sierra Six, sanctionné par la CIA, est arraché à un pénitencier fédéral et recruté par son maître Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton) pour une mission avec de l’aide. de l’agent Dani Miranda (Ana de Armas).

Mais maintenant, les tables ont tourné et Six est la cible chassée à travers le monde par Lloyd Hansen (Chris Evans) – un ancien acolyte de la CIA qui ne reculera devant rien pour l’éliminer.

Jetez un coup d’œil à la bande-annonce pleine d’action ci-dessous :

Le thriller de 200 millions de dollars est le dernier blockbuster à gros budget de Netflix qui devrait rivaliser avec le hit de l’année dernière “Red Notice” avec Le Rocher, Ryan Reynoldset Gal Gadot.

“C’est fantastique, c’est électrique”, a déclaré le co-réalisateur Joe Russo à propos de la superproduction bourdonnante. « Cela fait aussi longtemps que nous n’avons pas vu un film comme celui-ci. Nous avons deux grandes stars de cinéma qui s’affrontent dans la tradition comme De Niro et Pacino dans “Heat”. C’est un film d’action intense. Des performances très, très divertissantes des deux acteurs, et ils sont absolument opposés l’un à l’autre dans le film. Et c’est un tournant délicieusement sociopathe pour Chris Evans en tant que méchant. Il fait [make a good sociopath], c’est assez amusant. Donc je pense que ça va être très amusant.

“The Grey Man” sortira en salles le 15 juillet et sera diffusé exclusivement sur Netflix le 22 juillet.