Rege-Jean Page a balayé les rumeurs selon lesquelles il sortait avec sa co-star de Bridgerton, Phoebe Dynevor, dans une nouvelle interview.

L’acteur, 31 ans, et l’actrice, 25 ans, semblent partager une relation très intime à la télé, il n’est donc pas étonnant que les fans du drame d’époque soient convaincus que les deux se fréquentent dans la vraie vie.

Laissant une allusion subtile à Access Hollywood qu’ils sont proches, il a ri: «Je pense que tout ce que vous devez savoir est devant la caméra.

« Les mots, les scripts et le matériel étincelants sont plus que suffisants. »







Pendant ce temps, lors de l’interview virtuelle, Phoebe est devenue rouge alors que sa co-star admettait qu’il y avait un niveau élevé d’étincelles entre elles à l’écran.

L’intervieweur Kit Hoover a ensuite plaisanté en disant que les acteurs étaient « en fait ensemble » alors que le beau Rege-Jean a répondu en plaisantant: « Nous jouons footsie sous ici », bien que les stars soient à deux endroits différents.

Cela vient alors que la populaire série Netflix pourrait durer huit saisons.







Le créateur Chris Van Dusen a regardé le succès de la fusée dramatique d’époque après sa diffusion sur le géant du streaming le jour de Noël.

Et il devrait être regardé par 63 millions de personnes au cours des quatre premières semaines suivant sa sortie.

Suite à cela, Chris a admis qu’il «aimerait» que la série continue.

Il a dit à Collider d’avoir huit saisons: « J’adorerais ça. En cas de succès, j’adorerais ça. »







La prochaine série se concentrera probablement sur les événements du deuxième roman de Julia Quinn sur Bridgerton, Le vicomte qui m’aimait.

Le livre suit le frère aîné de Daphné, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), alors qu’il cherche la mariée idéale et rencontre probablement son intérêt amoureux Kate Sheffield.

Cependant, nous nous attendons également à en voir plus sur le mariage de Daphné et Simon Basset, ainsi que d’autres épreuves et tribulations pour Lady Portia Featherington après la mort de son mari.







Pourtant, beaucoup se demanderont si Eloïse apprendra qui est Lady Whistledown.

Une deuxième saison pour Bridgerton n’a pas encore été confirmée, mais nous ne pouvons pas voir pourquoi Netflix refuserait d’autres versements …

