En tant que faux-devenu-vrai couple sur le nouveau Netflix Shonda Rhimes séries Bridgerton, Page Regé-Jean et Phoebe Dynevor ont une chimie brûlante. Cependant, pour ceux qui se demandent si cette chimie se traduit hors caméra, les deux la jouent timidement.

Dans une interview du 9 janvier avec Accéder à Hollywoodde Scott Evans et Kit Hoover, On a demandé à Page et Dynevor qui sortait ensemble Bridgerton larguer la caméra.

« Je pense que tout ce que vous devez savoir est devant la caméra », a expliqué Page. « Je pense que les mots pétillants, les scripts et le matériel sont plus que suffisants. »

Alors que les animateurs plaisantaient sur le fait que Page et Dynevor, qui discutaient en vidéo depuis des endroits séparés, « jouaient probablement au foot » sous la table, les deux ont ri.

La romance peut être la chose chaude à discuter Bridgerton, mais ce n’est pas ce qui a initialement attiré Dynevor vers le projet.

« Je pense que la première chose qui m’a marqué a été Shondaland faisant Regency. C’était tellement excitant pour moi », Plus jeune a expliqué l’actrice. «Je savais que les femmes auraient de la liberté d’action. Ce ne serait pas des femmes timides que nous avons parfois vues dans les drames Regency.