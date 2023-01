“Regardons l’avenir avec impatience”: le monde se prépare à sonner en 2023

Le monde inaugurera 2023 ce week-end avec des célébrations dans un monde (quelque peu) post-pandémique.

2022 a été marquée par la guerre, la mort de célébrités et une Coupe du Monde de la FIFA au Qatar.

Les Russes connaîtront des célébrations en sourdine alors que la guerre en Ukraine fait rage.

Les huit milliards de personnes dans le monde se préparent samedi à inaugurer 2023 et à faire leurs adieux à 12 mois mouvementés marqués par la guerre en Europe, des hausses de prix cinglantes et la gloire de la coupe du monde de Lionel Messi.

Après quelques années de pandémie, beaucoup chercheront à se libérer ce réveillon du Nouvel An – en mettant de côté des budgets serrés et un virus de plus en plus oublié, mais pas disparu.

Sydney sera parmi les premières grandes villes à sonner en 2023, reprenant sa prétention d’être la «capitale mondiale du réveillon du Nouvel An» après deux ans de verrouillage et de festivités en sourdine Omicron.

Les frontières de l’Australie ont maintenant rouvert et plus d’un million de personnes devraient s’aligner sur le port étincelant de Sydney pour regarder 100 000 pièces pyrotechniques illuminer le ciel du sud.

Au déjeuner, des centaines de fêtards impatients avaient déjà revendiqué les meilleurs points de vue pour accueillir 2023 en beauté.

“Cela a été une assez bonne année pour nous; surmonter le Covid, c’est bien sûr formidable”, a déclaré à l’AFP David Hugh-Paterson, alors qu’il attendait près de l’opéra de Sydney dans une foule croissante, dont beaucoup s’abritaient sous des parapluies du soleil d’été.

Il ajouta:

Dans l’attente de l’avenir aussi.

Les autorités de Sydney s’attendent à ce que près d’un demi-milliard de personnes supplémentaires voient les festivités en ligne ou à la télévision.

“Si nous pouvons rassembler tout le monde pour célébrer et envisager l’année à venir avec un optimisme et une joie renouvelés, nous verrons cela comme un travail bien fait”, a déclaré l’organisateur du feu d’artifice Fortunato Foti.

Pour certains, 2022 a été une année de Wordles, the Great Resignation, un nouvel album de Taylor Swift, une gifle aux Oscars et des effondrements de milliardaires.

Il a également vu la mort de la reine Elizabeth II, de l’icône du football brésilien Pelé, de Mikhaïl Gorbatchev, de Jiang Zemin et de Shinzo Abe.

Mais 2022 restera probablement dans les mémoires pour le retour d’un conflit armé en Europe – un continent qui a été le creuset de deux guerres mondiales.

“Un ciel paisible”

Plus de 300 jours après le début de l’invasion ratée de l’Ukraine par la Russie, environ 7 000 civils ont été tués et 10 000 autres blessés, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

Environ 16 millions d’Ukrainiens ont fui leur foyer.

Pour ceux qui restent, un couvre-feu de 23h00 à 5h00 sera en place au milieu des pannes périodiques et des barrages de missiles russes.

Alors que certains marqueront l’occasion avec des prières silencieuses aux chandelles, d’autres ont l’intention de faire la fête toute la nuit dans une démonstration collective de détermination.

Le restaurateur de Kyiv Tetyana Mytrofanov a déclaré :

[In past years] les gens restaient toujours avec nous jusqu’à trois ou quatre heures du matin, donc rester ici encore une heure ou deux ne sera pas un problème.

Dans la Russie de Vladimir Poutine, il semble y avoir un appétit émoussé pour les grandes célébrations.

Moscou a annulé son feu d’artifice traditionnel après que le maire Sergei Sobianine a demandé aux habitants de voter sur la manière de marquer l’occasion.

Des Moscovites comme Irina Shapovalova, une pépiniériste de 51 ans, ont déclaré que leur principal souhait pour 2023 était “un ciel paisible au-dessus de nos têtes”.

Le radiodiffuseur public VGTRK a promis de fournir une “atmosphère de Nouvel An, malgré les changements dans le pays et dans le monde”.

Mais l’émission de cette année sera manifestement dépourvue de l’interprète fidèle et présentateur clé Maxim Galkin, qui s’est enfui en exil après avoir dénoncé la guerre en Ukraine.

Il a depuis été qualifié d ‘”agent étranger” par les autorités russes.

Alors que les vaccins Covid-19 ont permis à la vie de revenir à un état semi-normal dans la plupart des régions du monde, en Chine, le virus continue de contrecarrer les tentatives de passer à autre chose.

Les hôpitaux du pays le plus peuplé du monde ont été submergés par une explosion de cas suite à la décision de Pékin de lever les règles strictes du “zéro-Covid”.

Les fêtes du Nouvel An sont toujours prévues dans d’innombrables bars, théâtres et centres commerciaux.

Mais les autorités de Shanghai ont déclaré qu’il n’y aurait pas d’activités officielles sur le célèbre front de mer du Bund.