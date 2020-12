Zooey Deschanel vient de vivre une expérience hors du commun, grâce à Katy Perry.

Le 21 décembre, la chanteuse superstar a sorti son nouveau clip « Not the End of the World », au cours duquel Nouvelle fille alun est accidentellement enlevé par des extraterrestres. Au début du visuel, tourné en duo de réalisateurs Similaire mais différent, nous voyons la nouvelle maman Perry pousser son bébé dans une poussette. Puis, lorsqu’un animal en peluche tombe de la poussette, Deschanel saute d’un banc pour le récupérer. À ce moment précis, les extraterrestres qui suivaient Perry enlèvent accidentellement Deschanel.

Comme les fans des stars le savent, Perry et Deschanel font partie des nombreux sosies de célébrités et se sont trompés l’un pour l’autre au fil des ans. Donc, il semble que les extraterrestres ont accidentellement rayé Deschanel dans un cas d’identité erronée.

Dans la vidéo, Deschanel arrive sur le vaisseau spatial et est accueilli par les extraterrestres. « Non non Non! » la Presque connu star dit au groupe. « Désolé. Malentendu. Je suis Zooey. »