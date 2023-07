Regardez: YouTuber propose à son partenaire à Kedarnath, Internet Divided

La YouTubeuse Vishakha Fulsunge est devenue virale sur les réseaux sociaux après avoir partagé une vidéo d’elle faisant sa demande en mariage à son petit ami devant le temple de Kedarnath. Vêtue d’un sari jaune, on peut voir la YouTubeuse se mettre à genoux tout en tenant une bague pour son petit ami. Cependant, la vidéo a déclenché un débat sur Internet.

La vidéo tournée devant le temple de Kedarnath montre l’homme en train de prier et quelques instants plus tard, la femme se met à genoux et lui propose une bague. Abasourdi par son action, l’homme dit « Oui » et le couple partage une étreinte serrée.

La légende de la vidéo se lit comme suit : « Aujourd’hui était le jour qui s’est réalisé après tant de planification (vêtements assortis, taille de bague, plans de voyage) et de réflexions (bords de terrain, fortes pluies, froid). Je planifie cela depuis des mois maintenant, m’agenouillant et lui demandant officiellement de sortir au temple de Kedarnath qui se trouve à 11 750 pieds au-dessus du niveau de la mer dans les montagnes de l’Himalaya, cet endroit pour nous est une pure magie et signifie beaucoup pour nous.

Regardez la vidéo ici :

La vidéo a divisé Internet. Alors que certains utilisateurs n’ont rien trouvé de mal dans le geste, une grande partie d’Internet l’a trouvé irrespectueux.

Une partie de la population a déclaré que le caractère sacré du temple de Kedarnath était compromis en raison de telles actions.

Un utilisateur a écrit : « L’une des raisons pour lesquelles les smartphones devraient être bannis de tous les principaux temples et sanctuaires. Juste un téléphone de base à moins de 20 km du temple principal, élimine les foules inutiles. PS – J’écris ceci de Kedarnath. »

Un autre utilisateur a écrit : « Je ne trouve rien de mal dans cette vidéo. Au contraire, c’est magnifique. Les mariages ont lieu dans des temples à travers l’Inde. Absolument bien si un couple prononce des vœux de mariage en témoignage de Lord Shri Kedar lui-même. Le couple dans la vidéo semble être convenablement habillé comme il se doit dans les locaux du temple. Il est beau de nos jours de voir la confiance des jeunes dans les Devi Devtas hindous.

« Appréciez-les d’avoir célébré l’un des plus grands moments de leur vie sous la bénédiction de Mahadev. Aur ye Ring moment de la proposition hai les gars, essayez de les ressentir », a écrit le troisième utilisateur.

« Montrez un peu de respect dans les lieux religieux. Les gens y arrivent avec beaucoup de dévotion et de douleur… des gens comme vous voyagent en hélicoptère portant des vêtements de jumelage sans connaître la douleur et créant un tel drame juste pour que vous deveniez célèbre ! C’est honteux », le quatrième l’utilisateur a écrit.

« La demande en mariage devant Mahadev n’est pas une mauvaise chose. Mahadev sera si heureux après avoir regardé ça. Arrêtez de répandre la haine », a écrit le cinquième.