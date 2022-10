Regardez YouTuber Dream révéler enfin son visage

Le populaire YouTuber Dream est connu des joueurs depuis des années, mais ils n’ont jamais su à quoi il ressemblait. Jusqu’à dimanche, lorsqu’il a dévoilé son visage dans une vidéo tant attendue qui a cumulé plus d’1 million de vues en moins de 45 minutes.

“Que fais-je?” Dream a déclaré dans la vidéo de cinq minutes, avant de montrer son visage. “Est-ce que je viens d’arracher le pansement et de faire demi-tour ?”

Il a calé et plaisanté, se cachant sous une couverture et un masque au visage souriant, laissant finalement tomber le masque environ une minute et 17 secondes pour révéler un jeune homme aux cheveux noirs, qui s’est présenté comme Clay, sans donner de nom de famille.

Dream crée des vidéos et des flux YouTube sur Twitch et est surtout connu pour ses vidéos Minecraft. Ses multiples chaînes YouTube comptent des millions d’abonnés, dont 30,4 millions d’abonnés à sa chaîne principale. Il a remporté le prix Streamy de YouTube pour les jeux en 2020 et 2021.

Il n’a peut-être pas montré son visage auparavant, mais il a certainement fait face à une controverse, notamment une accusation de tricherie en 2020 impliquant des speedruns. C’est une question longue et complexe qui a un tout le site qui lui est consacré, si vous avez besoin de plus de détails.

“C’est moi”, a-t-il déclaré dimanche après avoir montré son visage. « Sauf si je suis un acteur.