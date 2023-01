Regardez: Vue aérienne des collines de l’Himachal Pradesh prise depuis un vol

La beauté de la nature ne connaît pas de limites. Il y a des sites pittoresques et des vues qui nous captivent. Les vues aériennes depuis les avions ressortent assez souvent sur les réseaux sociaux et laissent les internautes émerveillés. Une de ces vidéos a fait surface en ligne et montre la belle vue sur les collines de l’Himachal Pradesh.

Le clip a été partagé par Siddharth Bakaria sur Twitter. La vidéo montre une chaîne de montagnes couverte de nuages. La zone vallonnée est divisée en deux sections par un plan d’eau qui la sépare du centre. La vidéo a été enregistrée dans un vol Air India de Delhi à Kullu dans l’Himachal Pradesh.

M. Bakaria a écrit en partageant la vidéo, “Magnifique vue matinale de l’Himachal Pradesh capturée de Delhi au vol Kullu.”

Regardez la vidéo ci-dessous :

Magnifique vue matinale de l’Himachal Pradesh capturée de Delhi au vol Kullu🥰https://t.co/P5tUndoVAZ pic.twitter.com/T4bhtnj4ZO — Siddharth Bakaria🇮🇳 (@SidBakaria) 18 janvier 2023

Il mentionne en outre qu’il a été initialement partagé par le photographe Ishita Kaul.

Depuis son partage, la vidéo a amassé plus de 9,6 millions de vues et 1,6 lakh aime avec 19 000 retweets.

“Absolument magnifique !” a déclaré un utilisateur.

Une deuxième personne a commenté : “Une vue de rêve !”

“C’est l’une des seules choses qui vaille la peine d’être dans un avion”, a déclaré un autre utilisateur.

“J’adore la vue que vous obtenez lorsque vous survolez des montagnes – elles sont si immenses et s’éternisent”, a déclaré une personne.

“Je n’oublierai jamais mon premier vol par l’Himalaya. Tellement beau”, a déclaré un internaute.

Une personne a fait remarquer : “Comme c’est beau. Cela ressemble à une peinture impressionniste. Au début, je ne pouvais pas croire que c’était réel. Le monde est un endroit magnifique.”