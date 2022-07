Regardez-vous dans le miroir – Shaw Local

Avant de lire cette lettre, allez vous regarder dans le miroir et réfléchissez à ce que vous voyez et à qui vous êtes, puis revenez et finissez de lire cette lettre.

Je suis sûr que la première chose que tu as vue, c’est toi-même. Quelle merveilleuse et belle expérience à ressentir. Peut-être avez-vous pensé : « Mon garçon, est-ce que je vieillis ou j’ai l’air vachement bien. Quoi qu’il en soit, vous avez pu expérimenter cette tâche simple parce qu’on vous a donné le droit de naître, le droit à la vie. Et chaque fois que vous regardez dans ce miroir, souvenez-vous de cette chose, vous êtes l’un des plus chanceux. Vous avez pu vous regarder dans le miroir.

Théo Jost

Lakewood