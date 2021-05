Regardez vos drames coréens préférés sur Zee Cafe! | Actualités télévisées

Mumbai: «Hallyu» ou «la vague coréenne» a vraiment laissé une marque indélébile sur l’Inde. Que ce soit la musique, les drames, la nourriture ou même la beauté et la mode, on ne peut tout simplement pas ignorer l’influence K à travers les indulgences. Passant d’une sous-culture à une partie de l’éthos indien traditionnel, Hallyu est là pour rester. Prenant cette tendance, Zee Café, la destination offrant le meilleur du contenu du monde entier, a annoncé des K-dramas sur la chaîne. Une première pour toute chaîne de télévision anglaise, Zee Café présente deux dramatiques K les mieux notées ainsi que des sitcoms américaines emblématiques et des originaux nuancés localement. À partir du lundi 17 mai 2020, la chaîne diffusera en juin les Boys Over Flowers, classés IMDB 7.9, ainsi que Descendants Of The Sun, classés IMDB 8.3.

« Une fois que vous aurez surmonté la barrière d’un pouce de sous-titres, vous serez présenté à tant d’autres films incroyables », a déclaré le lauréat du Golden Globe et cinéaste coréen Bong Joon-Ho dans son discours primé. Conservant la saveur et l’essence d’origine, ces K-dramas seront diffusés sur Zee Café dans une langue étrangère, permettant aux téléspectateurs de vraiment s’immerger dans les intrigues impeccables.

Une montre incontournable si vous êtes un fan de K ou même si c’est votre initiation au monde fascinant de Hallyu, ‘Boys Over Flowers’ est une émission qui a balayé les cotes, les récompenses et gagné les cœurs du monde entier. La série dramatique romantique sud-coréenne met en vedette Lee Min-ho, Ku Hye-sun, Kim Hyun-joong, Kim Bum, Kim Joon et Kim So-eun. Dans le contexte d’un lycée prestigieux pour les riches, cette histoire d’amour de chiot raconte l’histoire d’une fille humble et d’un gang F4 tendu de beaux garçons. Amitiés, triangles d’amour, chagrins d’amour, vous vous retrouverez bientôt plongé dans l’histoire captivante de «Boys Over Flowers».

Rejoignez l’ARMÉE et faites-vous plaisir avec vos K-Dramas préférés à partir du lundi 17 mai, avec Boys Over Flowers diffusés les soirs de semaine à 19 h et 21 h au Zee Café