Regardez: Vincent Aboubakar marque un lob scandaleux pour le Cameroun

L’attaquant camerounais Vincent Aboubakar a renversé la donne lors de la Coupe du monde 2022 contre la Serbie avec un lob audacieux.

Le capitaine des Lions indomptables a été engagé dans le match à 3-1 – et a sûrement pensé qu’il était hors-jeu lorsqu’il a dépassé la défense serbe et a tenté le plus effronté des lobs. Le but tenait cependant – et avant qu’Aboubakar ne répète le tour.

L’attaquant a de nouveau battu le piège du hors-jeu et a réussi à jouer dans Bryan Mbeumo de Brentford pour l’égalisation. Le commentateur d’ITV, Seb Hutchinson, a déjà qualifié celui-ci de “classique”.

SCOOP! 👌Après un rapide contrôle VAR, le superbe lob de Vincent Aboubakar se dresse #ITVFootball | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/jFgOYUXzjN28 novembre 2022 Voir plus

Aleksandar Mitrovic a fait retenir son souffle aux supporters de Fulham après une minute de jeu, atterrissant maladroitement après un défi très précoce – mais a récupéré dans les 10 premières minutes pour frapper l’intérieur du but de Devis Epassy. Epasy a été une inclusion choc dans le line-up, en remplacement du gardien de l’Inter Milan Andre Onana , après que le n°1 camerounais se soit brouillé avec son entraîneur pour avoir compromis son style de jeu. Après 16 minutes, Mitrovic aurait été furieux contre lui-même pour ne pas avoir testé le gardien inexpérimenté des Lions indomptables, ratant une occasion dorée après que la défense camerounaise n’ait pas réussi à dégager le ballon.

Vers 28 minutes, le Cameroun a réussi à surprendre la Serbie contre le cours du jeu. Lorsqu’un corner a été fouetté dans le mélangeur, le défenseur nantais Jean-Charles Castelletto a réagi le premier pour enfoncer le ballon à bout portant pour son premier but international. La Serbie a commencé à mettre la pression en réponse – et juste après la demi-heure de jeu, le gardien Epassy a failli décrocher devant le numéro 10 serbe Dusan Tadic lorsque le ballon a volé dans sa surface.

La Serbie a dominé pendant une grande partie de la première mi-temps et dans le temps additionnel, elle a obtenu sa récompense. Le défenseur du Red Bull Salzburg Strahinja Pavlovic a réussi à dépasser Andre-Frank Zambo Anguissa pour hocher la tête sur un coup franc au fond des filets avant que Sergej Milinkovic-Savic n’ajoute le deuxième avec un excellent tir de l’extérieur de la surface. Quelques minutes auparavant aussi, le milieu de terrain Pierre Kunde – qui n’avait pas participé au match d’ouverture – aurait peut-être pu doubler la mise, après avoir fait arrêter un effort sur le gardien de but, réagi le premier au rebond et n’a pas pu le diriger sur la cible.

Aleksandar Mitrovic a ensuite marqué un beau but collectif avant l’incroyable arrivée d’Aboubakar.