Regardez Vin Diesel traverser un champ de mines dans ‘F9’

Une poursuite en voiture à travers un champ de mines sera parfaitement appropriée pour les fans de ces films. La série continue de faire monter les enchères sur son répertoire de cascades scandaleuses. Ici, le réalisateur Justin Lin utilise une zone du sud de la Thaïlande pour doubler l’Amérique centrale et fait exploser des voitures dans un champ au milieu de paysages magnifiques.

« Peligro, Minas », qu’est-ce que cela signifie ? » demande Roman (Tyrese Gibson), alors que lui, Dom (Vin Diesel) et d’autres membres de l’équipage sont poursuivis à travers une jungle dans le lieu fictif d’Amérique centrale de Montequinto. Il va bientôt, et bruyamment, découvrir la réponse dans cette scène de « F9 », le dernier né de la franchise « Fast & Furious ».

C’est la première pièce d’action majeure de « F9 » et a été mise en scène en faisant naviguer des cascadeurs à travers de véritables explosions. Dans cette vidéo, Lin dit que ce genre d’effets pratiques est essentiel à l’esprit de la franchise.

« Peu importe que ce soit la 200e explosion de ma carrière, cela me semble toujours viscéralement tout aussi percutant. »

